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自來水普及率僅26% 桃園復興旱期缺水盼加速接管

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市復興區自來水普及率僅26%，多數地區使用簡易自來水，每逢枯水期便容易缺水。在地民代呼籲增設水源並增加水塔。市府回應，復興前山地區將盡速完成自來水布設，原民局和區公所也會針對簡易自來水設施，執行改善計畫，提升用水品質。圖／復興區公所提供
桃園市復興區自來水普及率僅26%，多數地區使用簡易自來水，每逢枯水期便容易缺水。在地民代呼籲增設水源並增加水塔。市府回應，復興前山地區將盡速完成自來水布設，原民局和區公所也會針對簡易自來水設施，執行改善計畫，提升用水品質。圖／復興區公所提供

桃園市自來水普及率成長幅度居六都之冠，但全市仍有6區普及率未達95%，位於山區的復興甚至僅26%，每逢枯水期便缺水。在地民代呼籲增設水源並增加水塔。市府回應，復興前山地區將盡速完成自來水布設，原民局和區公所也會持續改善簡易自來水設施，提升用水品質。

桃市自來水普及率曾在六都敬陪末座，經5年時間，普及率終於提升為97.85%，領先高雄和台中。不過全市無自來水用戶仍有2萬530戶，其中，復興、大溪、觀音、新屋、楊梅、龍潭等地普及率未達95%，位於山區的復興甚至僅26%，只有三民里有自來水。

受限地勢，復興區居民多使用簡易自來水，不只每逢枯水期或乾旱便面臨缺水問題，每逢豪大雨或颱風侵襲，也常導致管線損壞，影響居民用水甚鉅。

議員蘇偉恩說，復興區地勢太高，10個里部落全靠36個簡易自來水供水，但水源不夠，每逢枯水期便缺水，近期乾旱明顯更令人擔憂，透過緊急載水或修繕管線都只能應急。

蘇偉恩建議，市府可多增加幾個簡易自來水水源、取水口，同時增加蓄水水塔，讓部落在枯水期時不至於無水可用，也盼加速自來水接管，解決長期問題。

經發局公用事業科長游慧玲回應，目前內柵加壓站、頭寮加壓站、百吉加壓站、新峰加壓站及圓山加壓站，及三民里延管工程皆已完工，澤仁里霞雲坪延管工程預計8月完工，市府年底將爭取中央預算施作羅浮里延管工程，未來三民、澤仁、霞雲及羅浮里等前山地區都會有自來水。

至於義盛、奎輝、長興、高義、三光及華陵里等後山地區因地勢高，施工較困難，仍需使用簡易自來水。原民局長陳姿玲表示，市府每年將編列2000萬改善簡易自來水系統、規畫設置儲水設備，並增加水源；復興區公所也會耗資100萬元，執行管線搶修、加強水車載水措施，穩定供水。

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