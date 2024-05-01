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新竹縣議員補選藍白合？柯文哲拜會芎林鄉代會與藍營協商

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
柯文哲（中）與國民黨籍芎林鄉代會副主席陳星宏（右）與可能代表民眾黨的無黨籍鄉代劉名揚（左）會面協商。記者巫鴻瑋／攝影
柯文哲（中）與國民黨籍芎林鄉代會副主席陳星宏（右）與可能代表民眾黨的無黨籍鄉代劉名揚（左）會面協商。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣議員芎林鄉選區補選將在6月1日登場，傳出藍綠都派大將參選，就連無黨籍鄉民代表劉名揚都有意代表民眾黨參選，形成藍綠白三角督競爭局勢，民眾黨主席柯文哲今更親自到芎林鄉代會拜會，與藍營地方要角密室協商，傳出不排除有藍白合可能。

柯文哲會後面對媒體詢問是否民眾黨會派人選參與此次新竹縣議員補選，他直言「這個到時候再討論、反正（選舉）還有一個多月」，並未公開說明與藍營地方如何協商討論，以及是否有協商結果。

柯文哲今天下午1點30分抵達芎林鄉民代表會，與包含國民黨籍芎林鄉長黃正彪、民眾黨新竹黨部主委李國璋、民眾黨新竹縣議員林碩彥等一行多人，以及將代表國民黨投入此次議員補選的鄉代會副主席陳星宏，還有可能獲得民眾黨支持的無黨籍鄉代劉名揚，一同密室協商近1小時。

會後柯文哲並未多談會議內容，不過陳星宏受訪坦言，如果能有機會獲得柯文哲支持、藍白合也很棒，但是否最終會藍白合、或其他選舉競爭模式，目前都還在協調、努力當中，至於是否擔心最後民眾黨仍推派人選競爭造成選票分裂，陳星宏坦言仍會繼續努力。

有意代表民眾黨參選的無黨籍鄉代劉名揚表示，目前已經來不及掛民眾黨黨籍參選，仍會以無黨籍身分投入選舉，選後就會加入民眾黨。劉名揚指出，民眾黨與他洽談合作多月，他對此次參與議員補選十分有信心，因為上次鄉代選舉他就拿下全鄉第一高票，更是芎林鄉有史以來第一高票。

不過劉名揚指出，現在仍無法確定是否藍白合，距離選舉登記截止還有2天，目前仍在與藍營地方協商，必須考量最佳的選舉結果做決定，柯文哲只有勉勵「繼續加油」。

柯文哲（中）與國民黨籍芎林鄉代會副主席陳星宏（右）與可能代表民眾黨的無黨籍鄉代劉名揚（左）會面協商。記者巫鴻瑋／攝影
柯文哲（中）與國民黨籍芎林鄉代會副主席陳星宏（右）與可能代表民眾黨的無黨籍鄉代劉名揚（左）會面協商。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨籍芎林鄉長黃正彪（左1）、民眾黨新竹縣議員林碩彥（左2）及無黨籍芎林鄉代劉名揚（左3）都進入密室協商。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨籍芎林鄉長黃正彪（左1）、民眾黨新竹縣議員林碩彥（左2）及無黨籍芎林鄉代劉名揚（左3）都進入密室協商。記者巫鴻瑋／攝影

民眾黨 藍白合

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