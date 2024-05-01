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愛運動的人有福了！桃園3大節日2運動空間免費入場
桃園目前8間國民運動中心及場館每年9月9日國民體育日，皆開放民眾免費使用單次100元的游泳池及單次50元的體適能中心，為促進民眾運動，今年加碼試辦於母親節、父親節集祖父母節3天，也可以免費使用。
桃園體育局今於中壢國民運動中心辦理「桃園超敢動，大家要運動」記者會，宣布結合節日加碼推出優惠政策，過去已與國民運動中心合作多年，每年均配合9月9日國民體育日開放公共運動設施免費進場，並於每月最後一個星期五辦理桃園市「市民運動日」，出示身分證明文件即享有游泳池及體適能中心相關優惠。
今宣布未來將針對母親節、父親節、祖父母節3個節日比照國民體育日，推出游泳池及體適能中心入場免費的加碼優惠政策，鼓勵全家一起運動歡慶佳節，擴大造福愛運動的民眾。
體育局長許彥輝今與大家一同熱舞並表示，運動不分族群世人人的權利，除了先前推出的333政策，一周運動3次、每次30分鐘、每次心律達到130下，為了鼓勵再加碼推出免費進場日，邀請大家全家來運動，今年先試辦，後續再視狀況看明年是否擴大。
而桃園國民運動中心及運動場館啟用數量目前共8座，另規畫興建中包括中壢龍岡全民運動館、龜山國民運動中心、大園體育園區等。目前全市預計設置6處社會住宅微型運動中心，其中「八德三號社會住宅微型運動中心」於去年10月啟用，其他5處微型運動中心則包括蘆竹區捷運A10站、龜山區善捷段及興安段、中壢區北富台及機場捷運A20站，預計2027年至2028年啟用，未來體育局將統一辦理促參委外營運管理，盼提供市民更加多元的運動服務。
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