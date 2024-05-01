台美合辦2024青年創新挑戰 盼找出海洋議題新解方

2024「青年創新挑戰：促進海洋保育」由海保署與美國環保署合辦，活動今天開始徵件，鼓勵全球15至30歲青年報名參加，提出對海洋議題創新解方。

海洋委員會海洋保育署發布新聞稿指出，將選出3名優勝者，可獲獎金1000美元（約新台幣3.2萬元）並受邀來台參與頒獎典禮及國際交流會。

海保署表示，活動由北美環境教育學會（NAAEE）規劃執行、全球環境教育夥伴（GEEP）協助，徵件期自5月1日至7月12日。

海保署指出，徵件內容以「海洋廢棄物」、「海洋生物多樣性與保育」及「公私協力」為主題的英文短影片，歡迎對海洋領域有興趣或想為海洋盡一份心力的青年投稿。

海保署表示，「NAAEE」將在台灣時間22日晚上10時召開線上說明會，向想要參賽青年分享提案訣竅或解答提問，相關資訊可至活動官網瀏覽。

海保署指出，海洋是全球共同體，希望借助青年們創新思維，為海洋環境相關議題帶來新解方，以實際行動一同維護海洋環境，實現全球潔淨海洋願景，盼各界青年踴躍參與。