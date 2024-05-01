疑補單地址印一半 他投訴苗栗烏龍牌照稅單收不到

一名讀者今年4月25日到苗栗監理站縣府稅務局駐點櫃檯繳交牌照稅，赫然發現稅單「沒門牌沒樓層的地址」，質疑是收不到的烏龍稅單，如果沒去追單，滯納金就要算在頭上嗎？

苗栗監理站、稅務局回應表示，牌照稅現場補單，因考量個人資料問題，因此稅單地址只印一半，可能因此產生誤會，民眾只要再持單到受理繳稅的便利超商等地方，都可以繳稅。

一名讀者投訴，也向縣府反映，指出他去年底才買的新車，4月25日去苗栗監理站查牌照稅，結果地址僅有「頭屋鄉獅潭村億興街」，沒門牌沒樓層的地址，「請問誰收的到牌照稅單？」

讀者說，當下問想調他的個人資料，卻沒辦法列印，他身分證2021年補發，去年12月才買新車，今年4月25日還沒有收到牌照稅單，只想知道是那個單位出了問題？如果他沒去追問牌照稅，他是否就該繳牌照稅滯納金？

稅務局指出，稅單是根據車籍資料寄出，現場補單基於保護個人資料，確認身分、車主後，稅單地走僅會列印一半；監理站則表示，車籍是根據戶政單位的地址，投訴人搬家，車籍沒有隨之更動，可能因此沒有收到稅單。

縣府民政處戶政科說，戶役政單一簽入系統內「戶籍資料異動跨機關通報服務｣，民眾辦妥姓名變更、住址變更及身分證統一證號更正後，可向戶政事務所申請通報稅務、監理、地政等機關，變更相關資料，但如果有欠費、欠稅、禁止異動、逾檢、強制執行，動保設定（如貸款、產保抵押）等原因，將無法辦理變更。