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余文忠任苗市長 馬上設扶弱助學專戶

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市長余文忠（右）昨天上任，縣長鍾東錦（左）頒發當選證書。記者范榮達／攝影
苗栗市長余文忠（右）昨天上任，縣長鍾東錦（左）頒發當選證書。記者范榮達／攝影

苗栗市長余文忠昨上任，簽核第一件公文就是兌現選舉政見，設立「苗栗市扶弱助學專戶」，並承諾與縣長鍾東錦、立委陳超明、邱鎮軍組成「為民服務鐵三角」，力拚客家大城幸福願景。

邱鎮軍轉戰立委成功，市長補選余文忠大勝，以1萬2950票、得票率約62%當選，鍾東錦昨天頒發余文忠當選證書，並主持宣誓、交接就職典禮，縣議會議長李文斌、前縣長徐耀昌，及國民黨副秘書長江俊霆、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥等人觀禮，余文忠上任後，做的第一件事，就是簽核設立苗栗市扶弱助學專戶的公文。

扶弱助學專戶是余文忠的選舉重要政見，他說專戶是參照鍾東錦經驗，他捐出選票補助款，每年捐薪50萬元拋磚引玉，市公所訂定扶弱助學金使用管理辦法發放。

余文忠指出，將與鍾東錦、陳超明、邱鎮軍組成為民服務鐵三角，雖然任期只剩下2年半，但有信心帶領團隊，一方面傳承鍾縣長的願景規畫，一方面連結陳超明、邱鎮軍在中央的資源挹注，強化發展地區特性，尤其針對苗栗市民主要生活圈，將以「再生北苗」、「活化中苗」、「更新南苗」等3大特色區塊，提升地方的軟硬體機能、優化市民的生活環境。

市長補選民眾黨未推人選，鍾東錦致詞不諱言，余文忠勝選，是「藍白合」勝利甜蜜果實，鍾東錦期許余文忠繼往開來，擘畫苗栗市願景，提升苗栗市競爭力，為市民提供最全面、最優質的服務。

苗栗市 邱鎮軍 鍾東錦

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