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國2增中路交流道 遭疑配套不足

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
行政院長陳建仁、副院長鄭文燦與桃園副市長蘇俊賓等人昨視察國2增設中路交流道案。記者鄭國樑／攝影
行政院長陳建仁、副院長鄭文燦與桃園副市長蘇俊賓等人昨視察國2增設中路交流道案。記者鄭國樑／攝影

國道2號增設桃園市中路交流道可行研究9日獲行政院核定，院長陳建仁等人昨天視察，但議員憂心配套不足，認為上匝道的車流只能往西，且只拓寬國際路不能有效解決塞車問題，茄苳路也要拓寬，市府則回應會再評估是否需要擴大用地。

國2增設桃園市中路交流道案，備受地方注目，陳揆昨到計畫用地現場視察，行政院副院長鄭文燦、桃園市副市長蘇俊賓，及市議員黃家齊、黃瓊慧、段樹文等人都到場，陳揆當場指示，請市府協助盡早完成區段徵收，讓工程如期如質完成。

交通部高速公路局指出，中路交流道在國道2號南桃園、八德交流道間，可以紓解桃園區、八德區尖峰時段上國道2號往西，國道1號、桃園國際機場方向的車流，交流道規畫在國際路一段近桃園區、八德區交界位置，國際路也會從雙向2車道，拓寬為6車道。

中路交流道計畫案區內，還有鐵路地下化新設中路站開發案，市府爭取國道2號新增中路交流道，計畫在國道2號西行方向增設各一入、出口匝道，工程經費約17.76億元，其中用地4.25億元、工程費13.51億元，預估2年完成規畫設計、環境影響差異分析，接著辦理區段徵收、發包工程，預計4年完工。

交通部開闢中路交流道的同時，市府將協助拓寬國際路一段，同時讓桃園區的中平路往東延伸至國道2號橋下，做為配套措施，屆時中央和地方除了合作推動在國際路增設中路交流道，也要一起推動台鐵中路車站、中路車站整體開發區。

段樹文則指出，中路交流道計畫雖然高速公路的東西向車流都能下來，但是上匝道的車流只能往西有些可惜。另外，配合新增的中路交流道，不能只拓寬國際路一段，配套措施要更全面，包括八德方向來的車流頻繁使用只有兩個車道的茄苳路，一樣要拓寬。

市府則回應，上中路交流道不能往東，主因都市計畫區用地不足，議員及地方的意見都會納入考量，後續會再評估是否需要擴大都計用地。

國道 桃園 車道

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