移工數全台居冠！外籍移工火警頻傳 桃消中英越語宣導

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聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市大園區一棟透天厝今年2月發生火警，造成3名外籍移工葬身火窟。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一棟透天厝今年2月發生火警，造成3名外籍移工葬身火窟。記者周嘉茹／翻攝

桃園市大園區一棟透天厝今年2月發生火警，造成3名外籍移工葬身火窟，鑑於移工火警意外頻傳，為避免類似憾事再發生，桃園市消防局八德消防分隊與宏亞食品股份有限公司，辦理4場防火管理的自衛消防編組訓練，3國語言並行提升移工的火場應變能力。

桃園知名「巧克力共和國」宏亞食品股份有限公司約有500名員工，其中近百名為外籍員工，在語言不通情況下，八德消防隊除了提供英語簡報，宏亞公司也特別安排越南語即時翻譯，確保宣導內容能同步傳達，有助於外籍員工更好理解內容。

八德消防分隊指出，這次的自衛消防編組訓練目的在提高員工對火災預防和應急處置的認識，強化他們在火災發生時的應對能力，活動中講師為員工們講解了火災的常見原因、預防措施及火災發生時應採取的適當行動，所有員工參與通報、滅火、避難引導、安全防護及救護演練，有助於提高員工的防火意識。

八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，宏亞公司有近百名外籍員工，大部分住在廠內宿舍，當工廠不幸發生災害時，他們是第一線的救援力量，因此特別透過英語簡報及越南語翻譯教學，讓他們能夠在面對災害時做到即時通報，進行初期滅火及迅速避難，以保護自身安全、減少災害損失。

八德消防分隊與宏亞食品股份有限公司共辦理4場防火管理的自衛消防編組訓練，提升工廠在緊急狀況發生時的臨場應變能力。記者周嘉茹／翻攝
八德消防分隊與宏亞食品股份有限公司共辦理4場防火管理的自衛消防編組訓練，提升工廠在緊急狀況發生時的臨場應變能力。記者周嘉茹／翻攝

桃園 火災 移工

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