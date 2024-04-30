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山邊媽5/4慶入廟安座11周年 苗警今公告交管規畫

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
每年出發前，山邊媽都會提早到拱天宮與白沙屯媽祖完成合轎儀式，在共同乘坐「粉紅超跑」一起南下進香。圖／本報資料照片
每年出發前，山邊媽都會提早到拱天宮與白沙屯媽祖完成合轎儀式，在共同乘坐「粉紅超跑」一起南下進香。圖／本報資料照片

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，為全國知名宗教民俗盛事，一路相陪進香往返的好姊妹「山邊媽祖」也聲名大噪；山邊媽祖宮將於5月4日舉辦「山邊媽祖」入廟安座11周年慶典，警方因應大量人車潮，將實施交通管制，今天公告請用路人配合。

山邊媽祖宮位於白沙屯北側不遠的後龍鎮南港里內小村，早期被稱為「山邊」，原無廟宇，村民每年以擲筊選值年爐主方式，由爐主恭請聖駕到家奉祀。相傳百年前因人力、物力不足，白沙屯媽祖與山邊媽祖所在的兩村庄，遂合力一起南下進香，讓白沙屯媽、山邊媽合轎「粉紅超跑」內，由大轎班抬著徒步進香至今。

由於各地前來朝拜的信眾日益增多，爐主原有生活受影響，又要肩負保管香油錢及維護媽祖神像安全，庄內願意參與擲筊選爐主的「戶長」也越來越少，最後經討論以擲筊獲山邊媽祖同意後，展開建廟，於2013年入廟進駐，並籌組山邊媽祖宮管理委員會。

轄區竹南警分局表示，5月4日當天全天執行交通管制，視人、車潮狀況提前或延後；管制範圍為山邊媽祖宮前道路苗41線（清海宮至過港橋）及山邊媽祖宮周邊範圍（北起清海宮、南至過港橋、西至防汛道路、東至山邊平交道產業道路）。

現場將管制引導北上車輛經由苗41線過港橋北上離開；管制引導南下車輛在山邊媽祖北側停車場巷口右轉進入防汛道路，右轉接苗41線，南下離開；另外，遊覽車、大型車輛不管制，請香客信眾、駕駛人配合交通疏導人員指引，以維持交通順暢。

山邊媽與白沙屯媽祖共同乘坐「粉紅超跑」一起南下進香，沿途停駕時打開轎簾供信眾參拜時，都可清楚看到神像身形較小的山邊媽在前，白沙屯媽祖則是安坐其後。圖／民眾提供資料照片
山邊媽與白沙屯媽祖共同乘坐「粉紅超跑」一起南下進香，沿途停駕時打開轎簾供信眾參拜時，都可清楚看到神像身形較小的山邊媽在前，白沙屯媽祖則是安坐其後。圖／民眾提供資料照片

交通管制 北港朝天宮 白沙屯媽祖

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