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上任苗栗市長 余文忠簽首件公文：設立「苗栗市扶弱助學專戶」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長余文忠（右）今天上任，縣長鍾東錦（左）頒發當選證書。記者范榮達／攝影
苗栗市長余文忠（右）今天上任，縣長鍾東錦（左）頒發當選證書。記者范榮達／攝影

國民黨苗栗市長余文忠今天上任，他簽核第一件公文，就是兌現選舉政見，設立「苗栗市扶弱助學專戶」，並承諾與縣長鍾東錦、立委陳超明、邱鎮軍組成「為民服務鐵三角」，力拚客家大城幸福景。

邱鎮軍轉戰立委，市長補選余文忠大勝，69個投開票所全面領先，1萬2950票、得票率約62%當選，鍾東錦今天頒發當選證書，並主持宣誓、交接就職典禮，前縣長徐耀昌、前苗栗市長邱炳坤，及民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥等人觀禮，余文忠上任後，做的第一件事，就是簽核設立苗栗市扶弱助學專戶。

扶弱助學專戶是余文忠的選舉重要政見，他表示，專戶是參照鍾東錦經驗，他捐出選票補助款，每年捐薪50萬元拋磚引玉，市公所依捐款人指定用途，訂定扶弱助學金使用管理辦法發放。

余文忠指出，未來從中央、地方延伸到基層，他將與鍾東錦、陳超明、邱鎮軍組成為民服務鐵三角，雖然任期只剩下2年半，但有信心帶領團隊，一方面傳承鍾縣長的願景規劃，一方面連結陳超明、邱鎮軍在中央的資源挹注，強化發展地區特性，尤其針對苗栗市民主要生活圈，將以「再生北苗」、「活化中苗」、「更新南苗」等3大特色區塊，提升地方的軟硬體機能、優化市民的生活環境。

市長補選民眾黨並沒有推出人選，鍾東錦致詞不諱言，余文忠勝選，是藍白和勝利甜蜜的果實，鍾東錦認為如果總統選舉，如果藍白合，又會是不同的樣態，他期許余文忠繼往開來，擘畫苗栗市願景，提升苗栗市競爭力，為苗栗市民提供最全面、最優質的服務。

苗栗市長余文忠今天上任，會場熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗市長余文忠今天上任，會場熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影

苗栗市 邱鎮軍 鍾東錦

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