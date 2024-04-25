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全台最長百米金龍本周日將現身桃園 喜迎中壢媽200周年

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢仁海宮200周年媽祖祭本周日登場，將展現百米金龍。圖／中壢仁海宮提供
桃園中壢仁海宮200周年媽祖祭本周日登場，將展現百米金龍。圖／中壢仁海宮提供

桃園中壢仁海宮喜迎200周年媽祖文化祭，活動將於28日周日在中壢地區、中壢仁海宮、銀河廣場等地熱鬧登場，廟方特別舉辦祈福車遊暨遶境踩街活動與祝壽大典。上午9時至下午3時30分於中壢地區舉行車遊遶境，下午4時至晚間8時將從中壢仁海宮至銀河廣場徒步踩街，下午5時30分於銀河廣場祝壽大典熱鬧登場。桃園文化局則安排多隊各具文化特色風情的台灣藝陣團隊共襄盛舉。感受豐富的民俗文化魅力，享受精采絕倫的藝陣大匯演。

仁海宮是中壢地區最具代表性的媽祖廟宇，更是相當重要的民俗信仰中心，從清代、日治至戰後，隨著人口的與日俱增，成為地方上居民心靈中的精神寄託。主祀的媽祖，也稱之為中壢媽，聲名遠播，香火鼎盛。

此次活動集結多組台灣藝陣隊伍，帶來豐富吸睛的藝術匯演，而今年適逢龍年，活動更打造出「群龍齊聚，祈福踩街」，邀請到多組以「龍」為主題的藝陣演出，有結合街舞、武術、藝陣等表演元素的龍家將，與融合現代科技 LED 的燈龍戲珠於夜晚閃耀登場，及全台灣最長、由金色絲線織成的百米金龍驚喜現身，一同慶賀媽祖聖誕。

於銀河廣場舉辦祝壽大典，恭迎媽祖聖駕，現場將有千顆壽桃，與民眾同慶同賀，祈福保平安，更有多元多面的藝陣團隊與精彩絕倫的民俗匯演，為中壢仁海宮媽祖文化祭掀起熱潮。

桃園中壢仁海宮喜迎200周年媽祖文化祭，活動將於28日周日在中壢地區、中壢仁海宮、銀河廣場等地熱鬧登場。圖／桃園文化局提供
桃園中壢仁海宮喜迎200周年媽祖文化祭，活動將於28日周日在中壢地區、中壢仁海宮、銀河廣場等地熱鬧登場。圖／桃園文化局提供

媽祖 桃園 遶境 龍年

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