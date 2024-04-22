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國小校外教學…小人國今天中午突停電 台電曝曝原因：外物碰觸

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小人國今天中午突停電 台電曝原因：外物碰觸

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭區小人國主題樂園突然停電，園區遊客震驚，園區即刻啟動備用電力接上，園區遊樂設施正常運作。圖／小人國主題樂園提供
龍潭區小人國主題樂園突然停電，園區遊客震驚，園區即刻啟動備用電力接上，園區遊樂設施正常運作。圖／小人國主題樂園提供

桃園市最近頻頻發生將近9次突然停電事故，今天中午龍潭區小人國主題樂園突然停電，讓許多正在園區遊玩的遊客和校外教學的國小師生驚呼「發生什麼事了嗎？」，小人國主題樂園表示，園區跳電，立即啟用發電機備用電力接上，目前園區遊樂設施正常運作，台電回覆是因為外物碰觸導致短暫跳電。

小人國主題樂團今天上午許多遊客遊玩，還有國小老師帶領學童前往戶外教學，園區今天中午12時10分突然停電，各遊樂設施閃停一下，引起遊客驚嚇，園區立即啟動發電機備用電力應變，並馬上恢復各遊樂設施運作，讓遊客繼細遊玩。

小人國主題樂園表示，台電跳電 ，造成該園區和高原里附近有些店家、民宅停電，該園區立即啟動備用電力無縫接上，目前園區遊樂設施正常運作，只有部分遊樂設施重新開機需要等待時間，至多5分鐘，不影響園區遊客體驗遊玩，經詢問台電回覆原因是因外物碰觸，導致短暫跳電，目前尚未復電，不清楚影響範圍有多大。

龍潭區小人國主題樂園突然停電，園區遊客震驚，園區即刻啟動備用電力接上，園區遊樂設施正常運作。圖／小人國主題樂園提供
龍潭區小人國主題樂園突然停電，園區遊客震驚，園區即刻啟動備用電力接上，園區遊樂設施正常運作。圖／小人國主題樂園提供
龍潭區小人國主題樂園突然停電，園區遊客震驚，園區即刻啟動備用電力接上，園區遊樂設施正常運作。圖／小人國主題樂園提供
龍潭區小人國主題樂園突然停電，園區遊客震驚，園區即刻啟動備用電力接上，園區遊樂設施正常運作。圖／小人國主題樂園提供
龍潭區小人國主題樂園突然停電，園區遊客震驚，園區即刻啟動備用電力接上，園區遊樂設施正常運作。圖／小人國主題樂園提供
龍潭區小人國主題樂園突然停電，園區遊客震驚，園區即刻啟動備用電力接上，園區遊樂設施正常運作。圖／小人國主題樂園提供

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