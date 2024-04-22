小人國今天中午突停電 台電曝原因：外物碰觸

桃園市最近頻頻發生將近9次突然停電事故，今天中午龍潭區小人國主題樂園突然停電，讓許多正在園區遊玩的遊客和校外教學的國小師生驚呼「發生什麼事了嗎？」，小人國主題樂園表示，園區跳電，立即啟用發電機備用電力接上，目前園區遊樂設施正常運作，台電回覆是因為外物碰觸導致短暫跳電。

小人國主題樂團今天上午許多遊客遊玩，還有國小老師帶領學童前往戶外教學，園區今天中午12時10分突然停電，各遊樂設施閃停一下，引起遊客驚嚇，園區立即啟動發電機備用電力應變，並馬上恢復各遊樂設施運作，讓遊客繼細遊玩。