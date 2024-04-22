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小人國停電周邊687戶也遭殃 台電抱歉：包商修剪樹枝誤觸高壓線
桃園市最近頻頻無預警停電事故，今天中午龍潭區小人國主題樂園突然停電，引起許多正在園區遊玩的遊客和校外教學的國小師生驚呼「發生什麼事了嗎」？小人國主題樂園立即啟用發電機備用電力接上已恢復正常運作。
台電桃園營業處今天下午表示，小人國停電事故，是因為12時6分台電包商修剪樹木時，不慎樹竹掉落誤觸高壓線路致饋線跳脫，造成小人國在內共687戶停電。
小人國主題樂團今天上午許多遊客遊玩，還有國小老師帶領學童前往戶外教學，園區今天中午12時10分突然停電，各遊樂設施閃停一下，引起遊客驚嚇，園區立即啟動發電機備用電力應變，讓遊客繼續遊玩。
台電桃園營業處說明，有關小人國停電，是因今天12時6分，台電外包商修剪樹木時不慎有樹枝掉落誤觸高壓線路致饋線跳脫，造成龍潭區橫岡下、銅鑼圈段、福源路等一帶共687戶停電，經確認現場安全無虞，並已於12時13分全部復電，該處也致電確認小人國已供電正常運作。
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