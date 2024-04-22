小人國停電周邊687戶也遭殃 台電抱歉：包商修剪樹枝誤觸高壓線

桃園市最近頻頻無預警停電事故，今天中午龍潭區小人國主題樂園突然停電，引起許多正在園區遊玩的遊客和校外教學的國小師生驚呼「發生什麼事了嗎」？小人國主題樂園立即啟用發電機備用電力接上已恢復正常運作。

台電桃園營業處今天下午表示，小人國停電事故，是因為12時6分台電包商修剪樹木時，不慎樹竹掉落誤觸高壓線路致饋線跳脫，造成小人國在內共687戶停電。

小人國主題樂團今天上午許多遊客遊玩，還有國小老師帶領學童前往戶外教學，園區今天中午12時10分突然停電，各遊樂設施閃停一下，引起遊客驚嚇，園區立即啟動發電機備用電力應變，讓遊客繼續遊玩。