林智堅新竹大車站計畫續推？議長促即刻停止 市府：6成議員提負面效益

新竹市前市長林智堅任內力推的「大車站計畫」到底要不要延續？民進黨新竹市議員劉康彥指出，他在這次臨時會提案大車站計畫續行，卻呈現「支持」與「反對」兩種截然不同的民意，市府若要推輕軌建設，更應支持大車站計畫，才能完成交通重要拼圖；市府指出，本屆市議會超過6成議員提出大車站具計畫負面效益，將綜合各方意見審慎評估後再對外說明。

市府指出，很多議員認為大車站計畫會帶來負面效益，要求市府舉辦公聽會與座談會，上次臨時會則有半數議員提案，請市府暫緩推動大車站計畫。市府於去年8月22日及9月25日分別辦理專家學者座談會及公聽會，並彙整現場所提意見結果，共73.7％參與者建議改推立體化或認為計畫內容需修正。

至於大新竹輕軌計畫部分，市府表示，行政院已將大新竹輕軌納入「桃竹苗大矽谷計畫」，預計明年第一季完成大新竹輕軌計畫可行性研究報告，送交通部審查。目前大新竹輕軌計畫預計利用台鐵路廊與新竹火車站銜接，國內有諸多軌道系統轉乘案例，後續在新竹輕軌綜合規畫作業將參考國內案例與台鐵協商，以最便利、步行距離最短的轉乘方式推動。

劉康彥說，檢視2023年全台239個火車站站點進出站人數統計，新竹火車站排名第7，作為一等車站的新竹火車站，包括硬體設施、無障礙設施、整體候車環境，眼下都還有很大的進步空間。如今，大車站計畫獲中央核定翻新契機，若要暫停該計畫，市府就必須說清楚，對於新竹火車站的未來有什麼想法。

劉康彥指出，大車站計畫扮演縫合前後站與開發後站地區的角色，大車站計畫與新竹輕軌，甚至中央的大矽谷計畫，都有密切的關聯性，根據現階段的新竹輕軌版本，因為新竹市既有路廊不足，未來新竹輕軌站點是以高架化的方式規畫路線，若要銜接火車站，卻沒有大車站，新竹輕軌要如何銜接？

議長許修睿説，依目前審查中綜合規畫案內容，大車站計畫透過跨站平台僅提供前後站步行空間串聯，對於鐵路兩側地區交通及都市發展縫合並無顯著效益，這等於在現有鐵道上再蓋一個站體平台，只提供行人通行，車輛還是無法通行，鐵道還是一樣阻礙前後站發展，其次，站體上的商業設施，充其量就是百貨公司的概念，且與前後站商圈競合，無助於前後站及舊城地區商圈復甦。

許修睿說，行政院已通過「桃竹苗大矽谷計畫」將大新竹輕軌納入，為利與輕軌計畫整合順利推動及大新竹長遠發展，市府應即刻停止大車站計畫，並啟動鐵路立體化可行性評估作業。

民眾黨市議員李國璋說，大車站計畫在前市長林智堅執政時期從未開過公聽會，如今，市府已經在議會要求下舉行過公聽會與座談會，僅2至3成參與者認為需要續推該計畫，現階段而言，中央似乎對輕軌計畫更有興趣，且大車站計畫預估工程經費134億元，竹市府要自籌29億元，對市府來說是很沉重的財政壓力，應該要審慎考量。