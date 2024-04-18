醫護人力荒...苗栗首場校園徵才 仁德醫專就業媒合率達95.95%

醫護人力荒有多嚴重？苗栗縣仁德醫專昨舉辦今年準畢業生的徵才活動，最後結果統計出爐，媒合率竟高達95.95%，創歷年來新高，來自各地40餘家醫療院所開出1177職缺找醫護人才，尤其中部的光田、童綜合醫院開缺都達百人，還有多家是不限名額，凸顯醫護人力荒現況，也造就醫專學生「畢業即就業」的優勢。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署昨在仁德醫專運動場舉辦「2024適才適所-仁德優先」校園徵才博覽會，藉由徵才活動，讓同學能夠找到揮灑自我才華，一展理想與抱負的職場舞臺。

校方指出，今年畢業生1018人，昨參與840人，符合且有意願806人次，媒合率達95.95%。為培育優秀的健康照護人才，學校還與多家醫院及實習機構產學合作，成立「公費專班」，從1年級入學開始每個月提供1萬元獎(助)學金，五年共計60萬元，讓學生就學期間無經濟負擔，專注於專業的培育養成，112學年度與台北、苗栗、台中及彰化等地區簽訂11間合作醫院與機構，共計139人。

其中位於台中市大里區的青松長照，更是目前所有產學合作給予學生獎學金最高的機構，每月每位學生1萬2000元，一年14萬4000元，113學年度相關合作醫院、機構及人數持續增加中。