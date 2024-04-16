桃園7大客家場館耗資21億 挨批遊客少、入不敷出

桃園市客家局打造7大客家館舍成客庄亮點，但館舍去年營運成本達8000多萬以上，收入僅1000多萬，營運效益遭藍綠民代質疑。客家局回應，疫後遊客人流增加，目前客家茶文化館和1895乙未公園已有盈餘，不過的確需要改革，未來會定位清楚、集中資源突顯特色，也規畫舉辦大型活動吸客。議員則建議加強整合，形成帶狀旅遊景點。

桃市7大客家館舍包括桃園市客家文化館、鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區、1895乙未保台紀念公園、北區客家會館、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館。總興建成本約21.61億元，去年包括維護、舉辦活動、水電等營運成本達8000多萬，但收入卻僅1046萬。7館舍一整年參訪人次也僅289.3萬，平均一間僅41萬人次。

議員楊朝偉、魏筠、陳韋曄直言，7大場館不只參觀人數低，收支也明顯入不敷出，未來經營策略應注重如何開源節流，並充實內涵，而非再將錢花在煙火式的活動上。議員王珮毓說，7大場館各有代表性，有存在的必要，但客家局應投入更多預算，讓客家人看到市府對客家族群的重視。

議員舒翠玲說，7大場館外觀美，但位處偏僻，周圍沒有銜接景點吸引遊客，非常可惜，建議利用各場館特殊環境及差異性，打造音樂、電影、戲曲等帶狀銜接景點，充分展現場館的故事性，例如北區客家館、茶文化館、乙未公園就可以相互結合，讓遊客玩一整天。

客家局長范姜泰基表示，疫後遊客回流，客家茶文化館和1895乙未公園已分別有盈餘166萬和256萬元，雖不以營利為目的，仍希望持續提高遊客人數提高，讓場館永續經營；7大場館其實各有定位，為了讓場館定義更清楚，未來會規畫舉辦大型活動，呼應場館主軸，也吸引更多遊客。

客家局表示，為提升館舍使用率，下半年起所屬館舍國定假日都會開館，包括北區客家會館等館舍也會加強招商、活化硬體空間，並開辦文學、音樂及表演主題的工作坊，積極充實軟體內容。