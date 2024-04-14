桃園復興民宿震後鑑定安全 新推賞螢導覽圖拚國旅

0403花蓮強震之後，遊客不敢去山區旅遊，桃園市拉拉山、角板山、小烏來、羅浮溫泉遊客直直降，復興區民宿退房率暴增，生意大受影響，市政府觀旅局長周柏吟今天表示，該局要求復興區民宿業者提早完成建物結構安全鑑定，已協調建管處委派結構技師前往民宿判斷及鑑定，讓遊客旅宿安心，歡迎現在至5月螢火蟲季節賞螢。

這次花蓮強震發生，復興區部分民宿餐廳餐具、房間飾品摔落地上受損，幸好員工、旅客平安，但是強震山區重災，引起遊客害怕不敢上山，連帶復興區民宿生意一落千丈，周柏吟帶領專業技師會勘小烏來山莊、秘境瀑布民宿、山水奇異、如沐初光等4家民宿，技師鑑定民宿建築結構、邊坡狀況良好。

周柏吟表示，復興區透過部落民宿結構安全鑑定取得民宿登記證總共有33家，由於民宿並無使照和建照，必須每年向市府申請完成建物結構安全鑑定備查，保障遊客住宿安全，這次強震，為確認民宿建築物結構安全，該局已協調委請結構技師判斷及鑑定，讓旅客住得安心。

桃園市民宿協會理事長鍾炫時表示，強震後，觀旅局快速反應民宿業者需求，並請結構技師到山上民宿現場檢查，確定結構安全無虞，提升業者信心，可讓遊客安心住宿。