陳揆視察東科路 竹縣長爭取3建設

高鐵橋下聯絡道延伸至竹科第三期工程今年1月2日完工通車，命名為「東科路」，大幅改善竹科聯外交通塞車情況。行政院長陳建仁昨天視察，新竹縣長楊文科趁機向中央喊話，希望中央支持新竹縣市之間的跨頭前溪橋梁建設，也盼盡快核定台知園區與科三園區計畫，陳建仁則未正面回應。

東科路可從高鐵新竹站經興隆大橋、公道路、中興路抵達竹科力行路，讓高鐵站往來竹科車程縮短10分鐘以上，有效紓解竹科對外交通。

陳建仁昨天視察時，楊文科、新竹市長高虹安都肯定東科路通車後造福縣、市居民，交通繁忙的新竹市光復路在東科路通車後車流就減少30%，介壽路口車流也減少16%。

楊文科表示，東科路全線通車後縮短了竹科與竹北間的距離，造福16萬名以上的竹科從業人員，除了喊話希望中央支持地方推動的跨頭前溪橋梁建設，也點出中央要加速推動桃竹苗大矽谷計畫，就不能少了台知園區及科三園區，否則就不能算是大矽谷計畫。

面對楊文科的訴求，陳建仁沒有正面回應，但表示桃竹苗大矽谷計畫將審慎規畫產業發展所需的水電供應、交通、醫療、淨零轉型、員工居住及子女教育等配套措施與建設，希望替桃竹苗地區打造更完整的產業生態圈。