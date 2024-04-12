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桃園逾千億不動產無人繼承 市府「守護祖產總動員」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員錢龍要求市府做好宣傳，提高土地繼承人登記比率。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員錢龍要求市府做好宣傳，提高土地繼承人登記比率。圖／桃園市議會質詢即時畫面

桃園市政府地政局長蔡金鐘今天在議會工作報告，答詢議員錢龍、黃婉如等議員時表示，4月至7月公告今年逾期未辦繼承之土地有4473筆，建物244棟，依同一年公告土地現值計算超過89億元。桃園市累計未辦理繼承登記土地共9萬6326筆、面積逾1427公頃，建物共3659棟，依今年公告現值，總價1千多億元。

黃婉如、錢龍指出上千億元的土地、建物未辦繼承，要求市府好好宣導。蔡金鐘表示，土地持分細或繼承時間久遠等，是未辦繼承的主因。過去一直結合稅務等單位，發起「守護祖產總動員」宣導，告訴民眾該有的權益，請繼承人盡快辦理繼承維護權益。

蔡金鐘說，地政局並統計出哪裡是價值高的「熱區」辦說明會，提醒民眾如果公告6個月內未辦登記要罰款，如果超過一年，地政機關公告期滿後繼承人如仍未辦理繼承登記，會列冊管理15年；列管期滿仍未辦理，將移請國有財產署公開標售。民眾可至桃園市政府地政局「不動產繼承專區」查詢相關資訊。

地政局提醒，遺產繼承並無性別差異，男女均有繼承權，若短時間難以整合繼承人間的意見，致遺產分配或會同辦理有所困難，建議民眾可先依據民法第1151條及土地登記規則第120條相關規定，由繼承人其中一人或數人代表全體繼承人，就被繼承人的不動產，申請登記為「共同共有」，等將來全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割，即可避免罰鍰及不動產被列管標售。如有繼承登記問題或需個案輔導，可就近向本市各地政事務所洽詢。

桃園 繼承人 遺產

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