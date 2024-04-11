桃園5616公車通勤班次惹民怨 客運：這4路線都可坐

亞通汽車客運公司（亞客）今年起接手新竹客運（竹客）的桃園公車路線營運後，面臨司機不足及市民抱怨部分公車線班次不當，市議員王珮毓今天上午說，她接到許多家長10幾件陳情5616（龍潭-中壢）公車線尖峰時段班次少、發車過早或過晚，造成學生或通勤族擠不上車、滿載、過站不停或脫班，引起民怨。

亞通客運表示，針對5616公車線與5617（關西-中壢）、5653（六福村-中壢）及5671（國軍桃園總醫院-中壢）線，4線除發車首站、末站不同，行駛中豐路廊的動線、停靠站卻一樣，尖峰時段總計4條路線平均約10至15分鐘一班車，學生通勤族若未搭上5616線，其他3公車線都可搭乘，呼籲學生、家長及通勤族多多利用4路線搭乘。

王珮毓表示，亞通客運接手竹客1月至今，她的服務處已接到10幾件民眾陳情案，抱怨5616公車搭不到車、滿載不載、過站不停或脫班、班次過少問題，民怨不小，除欠缺司機問題，還有班次排班不當，且該線是平鎮國中、中壢國中學區學生上下課非常依賴路線，卻因班次發車時間不是過早就是太晚，影響通勤，她建請交通局協調亞客調整上班族及學生上下課尖峰通勤班次時間，改善通勤不便。

平鎮劉姓乘客說，亞客5616線早上尖峰時段排班不當，首班從龍潭發車太早，且過去平日早上5時35分至8時5分有11班車，現剩4班車。高姓乘客說，5616線早上很多學生、上班族搭乘上學、上班，因為司機缺工，只能砍班，乘客真是莫可奈何！

市政府交通局表示，亞通客運接手竹客路線，面臨公車司機荒，無法照竹客路線行駛，為符合市民乘客期待，該局會與亞客溝通，促請亞客應變調整路線短期班次缺口，且亞客也承諾增加司機人力後，將調整各路線班次，至於5616公車線班表出車時間是否延後或調整，將與亞客協調改善。