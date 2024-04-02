北橫台7線新榮華橋動工 截彎取直預計2026年9月完工
桃園市北橫台7線榮華橋附近邊坡地質不穩，屢次發生崩塌災害，交通部政務次長陳彥伯及桃園市長張善政今天上午在復興區台7線舉辦新榮華橋（台7線32K+500災害復建工程）動土典禮，新橋斥資4.3億元，預計2026年9月完工，市長張善政表示，新榮華橋將截彎取直，繞過不穩定邊坡路段，對復興高義、華陵、三光3里居民進出很重要，完工後將提供北橫觀光、農業發展安全的路。
桃園市復興區北橫台7線32.5公里靠近榮華橋，橫越大漢溪支流榮華溪，為聯絡桃園、宜蘭的山區重要道路，也是復興區高義、華陵、三光3里居民進出及運送農產品、發展觀光產業道路，因邊坡地質不穩定，2019年發生大崩塌後，屢次山區大雨造成當地災害，成為台7線高風險路段，也是公路局列管危險及時時監控養護路段。
新榮華橋動工典禮，在地民代和里長多人出席觀禮，新橋由公路局爭取4.3億元興建，全長約160公尺，採雙向車道、為預力混凝土箱型橋梁，繞過榮華舊橋邊坡不穩地勢，新橋距舊橋500公尺，採取截彎取直，縮短彎道和修建跨越榮華溪橋梁，預計2026年9月完工，將讓桃園、宜蘭台7線通行更安全，公路局長陳文瑞說，新橋完成將提供居民進出更安全，也徹底解決該路段邊坡不穩潛勢危險區域。
陳彥伯表示，榮華橋邊坡屢次發生崩塌，成為山區邊坡列管路段，經由歷次治災和邊坡維護，面對現在氣候仍發生落石、坍方，最好是採取避災工法，新榮華橋工程截彎取直工程，提升橋梁耐震、抗震標準和增加韌性，希望新橋如期如質完成，讓復興山區民眾有一條安全可靠的路，成為發展北橫觀光資源重要的道路。
張善政表示，新榮華橋對復興非常重要，面對未來大雨頻繁，新橋截彎取直繞過不穩定的邊坡、治災路段非常重要，為高義、華陵、三光3里居民進出仰賴道路，和推展復興觀光、農業重要的一條路，包括櫻花季、接著五月桃、水蜜桃季和拉拉山神木景點，未來沿線爭取北橫國家風景區，希望這項工程趕快如期後年9月完成，提供復興農業、觀光發展安全的路。
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