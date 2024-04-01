陳建仁參訪苗縣樂齡學習示範中心 藺編特色課程最搶鏡

行政院長陳建仁率教育部長潘文忠等政院團隊，今天上午視察頭份后庄非營利幼兒園後，隨即前往苑裡鎮山腳國小參訪樂齡學習示範中心，了解運作現況，一行人參觀太極拳和藺編特色課程，並聆聽山腳貓薩克斯風樂團演奏，親切與學員互動。

縣長鍾東錦感謝中央今年再挹注150萬元，將示範中心打造為現代化的數位學習示範體驗場域；陳揆也高度肯定苗栗縣各界用心擘畫經營，因應高齡社會來臨所需成功、快樂老化的優質場域。

中心執行長謝旻憲簡報指出，苗栗縣樂齡學習示範中心位於苑裡山腳國小內日治後期宿舍群內，103年開辦以來，目前總學員共有908人，今年度規畫辦理課程733場次、總時數1720小時，預計有2萬3190人次參與，曾獲第6屆樂齡教育奉獻獎團體特優多項殊榮，並致力帶動全縣樂齡學習據點擴充量能。

陳建仁表示，政府推動長照不遺餘力，2016年的預算還不到50億，現在已將近900億，苗栗樂齡中心的學習活動讓他感到驚艷，這麼好的場地，退休後都想要到這裡來。他表示，政府對樂齡學習的經費支持，從105年的1.7億成長到113年的3.4億，是倍數成長，相信所有幸福學院一定可以做得更好，全台所有樂齡中心都能讓老人家願意走出家門來學習，不是來做夢，而是來圓夢，讓人生更有意義、更有價值。

一行人駐足觀看學員表演太極拳，長輩的藺草編織，聆聽山腳貓薩克斯風樂團精彩的演奏，並應邀與學員合影留念。