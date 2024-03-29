桃議員要求率先檢驗米酵菌酸 衛生局：可邀專家研議

桃園市議員凌濤今天中午在議會市長施政報告時，質詢針對台北市寶林茶室食安事件提案，要求衛生局應應率全國之先，把米酵菌酸列入桃園食安基本的檢驗項目，並召開專家會議，訂定醫療院所判斷米酵菌酸中毒的依據準則，甚至找出有效的解方、用藥，掌握救人的黃金時間。衛生局長劉宜亷表示可以召開專家會議研議。

凌濤並質詢，目前食品中毒查驗案是依據衛福部食品中毒事件處理要點，如果食藥署第一時間沒有來得及反應，桃園市政府可否自行稽查並做出勒令停業的主張？

衛生局長劉宜亷答詢，除非有非常明確的事證才有辦法做勒令的部分，所以像台北市發生寶林茶室食安疑案，一開始桃園市會先自主要求相關業者先檢驗自己有沒有一些問題，真有必要的話，才會做進一步的稽查，同時釐清能不能先做出勒令停業的主張。

凌濤指出，衛福部昨晚說明在死者身上驗出米酵菌酸，但是目前食藥署跟六都的實驗室的檢驗，米酵酸菌並沒有列入標準檢驗項目，未來桃園的食安實驗室能不能率全國之先，先把米酵菌酸納入食安的檢驗標準？

劉宜亷說，有跟林口長庚檢驗室討論過，長庚也在協助市府，了解能否來落實這項檢驗，至於能不能訂定米酵菌酸中毒的判讀、解方跟用藥標準，將透過召開專家會議討論。