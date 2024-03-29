青年節健走暨淨灘 苗縣君毅中學600人清2049公斤垃圾
今天是329青年節，苗栗縣私立君毅高級中學上午舉辦健走暨淨灘活動，連續第十年向社會展示師生對環境保護的努力；校方表示，活動在600人一起宣示成為地球終身志工後畫下完美句點，共清除海灘2049公斤垃圾，相較去年800多公斤，明顯增加許多，也顯露環境保護工作已刻不容緩。
上午8點左右，校方集合師生鳴槍後從學校出發，全程健走至龍鳳漁港北岸沙灘，來回全長超過7公里。活動中也特別邀請家長會、校友會、扶少團輔導母社竹南千禧扶輪社及苗栗縣家長協會共襄盛舉，不僅有益健康，更透過淨灘強化學生和師生對環境保護的意識，落實愛惜生命、永續共好的價值觀。
副校長江政昌表示，透過「君毅SPRING YOUNG」健走暨淨灘活動，君毅高中不僅具體實踐教育理念，也進一步加強了學生、教職員與竹南家鄉的連結，共同為建立更加美好、健康環境而努力。
午後統計，今天淨灘活動總共清運2049公斤，同時消耗10萬大卡，沙灘廢棄物清運量達前兩年總和！江政昌指出，或許因為參與來賓多，激勵學生更有動力外，今年垃圾量真的變多了，呼籲大家珍惜竹南家鄉美麗沙灘，隨手做環保為永續地球努力
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