青年節健走暨淨灘 苗縣君毅中學600人清2049公斤垃圾

今天是329青年節，苗栗縣私立君毅高級中學上午舉辦健走暨淨灘活動，連續第十年向社會展示師生對環境保護的努力；校方表示，活動在600人一起宣示成為地球終身志工後畫下完美句點，共清除海灘2049公斤垃圾，相較去年800多公斤，明顯增加許多，也顯露環境保護工作已刻不容緩。

上午8點左右，校方集合師生鳴槍後從學校出發，全程健走至龍鳳漁港北岸沙灘，來回全長超過7公里。活動中也特別邀請家長會、校友會、扶少團輔導母社竹南千禧扶輪社及苗栗縣家長協會共襄盛舉，不僅有益健康，更透過淨灘強化學生和師生對環境保護的意識，落實愛惜生命、永續共好的價值觀。

副校長江政昌表示，透過「君毅SPRING YOUNG」健走暨淨灘活動，君毅高中不僅具體實踐教育理念，也進一步加強了學生、教職員與竹南家鄉的連結，共同為建立更加美好、健康環境而努力。