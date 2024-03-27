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217青埔環線免費試營運！班次太早學生到校危險 4月1日將調整

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園217青埔環線今年3月重新試營運，不過當地有家長反映，左環線太早到校恐有危險，右環線則讓學生很可能會遲到，4月1日起改善。圖／桃園交通局提供
桃園217青埔環線今年3月重新試營運，不過當地有家長反映，左環線太早到校恐有危險，右環線則讓學生很可能會遲到，4月1日起改善。圖／桃園交通局提供

桃園217青埔環線今年3月重新試營運，不過當地有家長反映，左環線太早到校恐有危險，右環線則讓學生很可能會遲到，希望能改善。桃園捷運公司回應，4月1日起調整平、假日右環線首班發車時間，上午7時15分高鐵桃園站發車班次將提前至7時5分發車，持續試行並檢討改善。

217青浦環線去年9月試營運不過搭乘人數低，加上未行經桃園高鐵站，而青埔居民又相當期待有便捷公車，能轉乘高鐵及機捷，並提供青埔國中、青園國小、青埔國小學生上下學，因此重新檢討，改為高鐵站發車，並改善部分停靠站點。

經桃園交通局與桃園捷運公司彙整各方意見並綜合評估後，由桃捷委託亞通客運行駛新路線今年3月1日起，提供免費接駁服務平日32班、假日16班次，分左右環線，預計試辦3個月。

不過有家長反映左環線上午6時30分許發車，從高鐵站發車到青埔國中只要約10分鐘，擔心學生太早到校有危險，右環線上午7時15分發車到青埔國中需約30分鐘才能到達，只要車流量大一點，學生很可能會因此而遲到，希望能改善。

青溪里長李詠芳日前與青埔國中家長委員們一同實際搭乘，李詠芳表示，第一班公車搭乘若是能設計以國中生的通學為主要目的，建議左環線的時間由上午6時30分調整為7時15分發車，右環線的時間由7時15分調整為6時40分發車。

桃捷表示，考量民眾反映班次到學校問題，桃捷與交通局討論後，宣布4月1日起調整平、假日右環線首班發車時間，上午7時15分高鐵桃園站發車班次將提前至7時5分發車，滿足上班通勤族、上課學生族及商務族等不同族群的需求，其餘班次時刻表不變。

桃園217青埔環線今年3月重新試營運，不過當地有家長反映，左環線太早到校恐有危險，右環線則讓學生很可能會遲到，4月1日起改善。圖／桃園交通局提供
桃園217青埔環線今年3月重新試營運，不過當地有家長反映，左環線太早到校恐有危險，右環線則讓學生很可能會遲到，4月1日起改善。圖／桃園交通局提供

桃園 桃捷 高鐵

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