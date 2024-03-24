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桃園拉拉山旅宿「受限環評」難發展 市府出招解套
桃園市復興區的拉拉山風景區遠近馳名，但受限環評規定，當地旅館業難以發展，露營區合法化也碰壁。市府都發局經通盤檢討，今天宣布上、中巴陵既有2.54公頃旅館區未來將改畫為住宅區，協助自用住宅轉作民宿，此外也檢討保護區土地使用，坡度小於30度即可申設露營地，預計下半年度公告實施。
都發局都市計畫科長宋仲浩表示，上、中巴陵旅館區所在區位為在地居民生活聚落，也是北橫旅遊服務主要地區，雖畫為旅館區，卻因位於自來水水質水量保護區，興建旅館須經環評，導致長年旅館業難以發展。
都發局2016年啟動「巴陵拉拉山風景特定區計畫第二次通盤檢討」，經不斷討論，決定將旅館區改畫為住宅區，未來包括自用住宅、教會等建築物都有機會申請為合法建物，自用住宅可依民宿管理辦法規定申請作為民宿使用。
此外，都發局也一併檢討區內保護區露營管制的規定，未來開放坡度小於30度土地可以作露營場申設，既有的商業區建蔽率也從原本50%放寬改至60%，相關內容已於去年11月經內政部都委會審議通過。
宋仲浩表示，桃園復興巴陵地區為民眾春季賞花、夏日避暑的旅遊聖地，19日舉辦的再公開展覽說明會中，在地居民都樂見這次的調整，相信土地管制修訂對當地觀光發展具有重大指標意義。
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