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桃園捷運綠線車站命名活動抽日本遊 3站最多人關注

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園捷運綠線命名活動分兩階段抽獎。圖／捷運工程局提供
桃園捷運綠線命名活動分兩階段抽獎。圖／捷運工程局提供

桃園市政府捷運工程局今天下午表示，捷運綠線主線車站命名活動獲得民眾、鐵道迷支持與迴響，3月11日命名開跑，今天進入第9天，已超過2720人次參加第1階段徵名活動，統計桃園區民眾參與最多，約占總人次的33%，其他依序為八德區18%、非桃園市民15%、蘆竹區及中壢區皆9%、龜山區4%、平鎮區3%，其他7個行政區占比各約為1%至2%，命名都能代表桃園市的特色。

捷運局說明，捷運綠線主線每一座車站命名都獲得熱烈反應，目前以桃園區中正路上永和市場原址的G08站獲得最多關注，累計已達2152人次；緊接在後是桃園展演中心旁的G11站及福林公園的G06站，分別為2108人次及2036人次命名。此外，在部分車站如G08站、G13、G31站的命名，可發現多數民眾對於站名已有共識，但也有部分車站如G01站、G02站及G03站的站名呈現拉鋸。

還有參與命名活動的民眾來捷工局，詢問命名的原則及相關步驟，並慎重地寫下每座車站心目中的站名。局長劉慶豐表示，每一座車站的名字對地方聚落來說非常重要，一個好的站名可以反映當地的歷史、文化、地理或其他重要特徵，並讓人們對該地區產生連結和認同，為了達到這些目的，歡迎大家於活動官網https://greenlineivoting.tycg.gov.tw提出心目中覺得最合適的站名。另外，考量活動是採線上進行，如果民眾有填寫上的困難或是相關疑惑，也可向捷運工程局反應。

捷運工程局表示，這次命名活動還提供100多項獎品，徵名階段，將從通過篩選站名的提名者中，抽出5位贈送智慧型手機各1支；線上站名線上票選階段提供包括日本雙人旅遊套票5日遊、桃園大溪高級度假飯店住宿券、switch、無線藍芽耳機等多項優質好禮，徵名活動到3月24日。預計6月接續辦理線上站名票選，歡迎市民朋友以及外縣市的朋友們共襄盛舉。

桃園捷運綠線車站命名獎品內容。圖／捷運工程局提供
桃園捷運綠線車站命名獎品內容。圖／捷運工程局提供

捷運 桃園 鐵道迷

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