快訊

獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

PLG／國王承認了！林書豪靜脈雷射誤觸禁藥 下架影片道歉

白沙屯媽有「雷達」 距20公尺遠神轎竟轉向280名萌孩

桃園后厝國小遷校前單車環島 副市長：毅力勇氣的壯舉

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
后厝國小解畢業生自由車12天環台昨天返回學校。圖／桃園市政府新聞處提供
后厝國小解畢業生自由車12天環台昨天返回學校。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市大園區后厝國小明年即將配合航空城開發遷校，第11屆14位應屆畢業生昨天完成「舞動后厝環台騎跡」單車環島凱旋儀式，車隊返回國小收到校長、學弟妹老師及家長熱情迎接。副市長蘇俊賓也到場用騎最後一里路的方式歡迎學生們。

蘇俊賓表示，單車環島是后厝國小多年來的傳統，14位應屆畢業生是遷校前最後一屆的環島車隊，大家這12天以毅力及勇氣克服體力的限制，堅持到最後，完成單車環島壯舉，這會是他們人生中值得驕傲的體驗，相信所有學生一定能以這分勇氣克服未來的挑戰。

蘇俊賓談到，台灣人必做的三項挑戰，他自己完成了泳渡日月潭及登玉山，唯有單車環島至今未能實現，在后厝國小單車環島期間，他好幾次與校方聯繫，盼能與師生同行，終能在師生車隊進學校前，和學生們一起完成最後一哩路；另外，后厝國小14位畢業生一同訓練，克服各種困難，甚至有學生從不會騎腳踏車開始練習，至今日得以共同完成此壯舉，更展現強大的毅力及勇氣。雖然后厝國小即將走入歷史，仍盼師長及志工們多年來帶領學生創造的「后厝精神」可持續傳承。

蘇俊賓除了與車隊一同騎車返校後，也在校門口為每一位學生配上花環祝賀他們凱旋歸來，並與學校師生、隨隊家長、志工及出席貴賓一同欣賞環島紀錄短片，感受其中的歡笑與淚水；最後，蘇俊賓贈送校長以及每位環島的學生，他手繪學生單車環島圖樣製成的卡片及紀念杯，為學生們珍貴的回憶留下紀念，也盼這個難能可貴的經驗能成為他們人生最大的支撐及力量。

后厝國小校長王建興表示，他很高興又陪伴同學們完成了一次環島旅程，在這12天中，一一克服了同學身體不適等諸多突發狀況，他特別感謝一路支持的志工團隊讓這趟旅程能順利平安，相信學生們已在這趟旅程中充分學會勇敢挑戰、相信自己、有志者事竟成，並且相信自己充滿無限可能。

教育局表示，后厝國小單車環島活動自98年籌辦，99年當時的校長陳松宜帶隊完成第一屆環島任務，今年第11屆畢業生從112年8月起集中學生訓練體能，過年期間也不間斷，終於以12天時間完成逾1000公里的旅程，途經苗栗龍鳳漁港、彰化福寶乳牛彩繪村、嘉義外傘頂洲跳島活動、台南黃金海岸、屏東車城福安宮、台東多良車站、花蓮糖廠及新北石門洞等地，讓學生們畢業前有畢生難忘的回憶。

后厝國小應屆畢業生環台自由車隊返校受到家長、校長和老師與學弟妹熱情歡迎。圖／桃園市政府新聞處提供
后厝國小應屆畢業生環台自由車隊返校受到家長、校長和老師與學弟妹熱情歡迎。圖／桃園市政府新聞處提供
副市長蘇俊賓為參加自由車環台的學生戴上象徵成功、榮譽的花環。圖／桃園市政府新聞處提供
副市長蘇俊賓為參加自由車環台的學生戴上象徵成功、榮譽的花環。圖／桃園市政府新聞處提供

單車 環島 蘇俊賓

延伸閱讀

桃園大湳森林公園現生態隱憂 市府提4招防患

蘇丹紅風暴席捲全台 桃園副市長點名3大破口：各縣市各做各的

蘇丹紅仍存稽查人力、跨域協調缺口 食安辦：衛福部研商配合

中職／1/11才開工！整修工程時間表曝光 桃園主場減6牽動廣

相關新聞

鐵路地下化桃園站外蓋停車場 市府仍盼不到中央補助

桃園市長張善政上周與交通部長王國材、桃園立委到台鐵桃園站了解鐵路地下化工程，當場請部長能用前瞻計畫經費，補助後站地下停車...

獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

新竹市長高虹安上任一年多，小內閣人事異動頻傳，今天市府內部傳出今年3月13日甫到職滿一周年的行政處長吳皇昇辭職，近日開始...

救水情！石門水庫再啟人工造雨 翡翠每日馳援77萬噸水

桃園市石門水庫水位、持續下探，今天第4波春雨報到，水利署北區水資源分署趕緊在石門水庫及新竹寶二水庫山區實施第4次人工增雨...

石門水庫蓄水率跌破4成？農水署啟動調節

農糧署原考量水情轉好，今年暫停實施大區輪作，未料降雨量不如預期，石門水庫蓄水率跌破4成，傳有農民擔憂雨量持續不足，恐影響...

4月11日啟用！竹縣長楊文科開箱雙新自行車道 串聯桃竹觀光路廊

新竹縣新豐鄉過去要騎自行車前往桃園新屋的自行車引道，需走農間小路且汽機車共用，安全性較差，為串聯竹縣的濱海自行車道，於2...

疑似或不穩定精神障礙者優化照護 苗栗啟動醫師外診

苗栗縣三義鄉年後發生精神障礙患者持菜刀砍傷家人事件，造成地方困擾，縣府衛生局啟動疑似或不穩定精神障礙者5種對象優化照護方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。