桃園后厝國小遷校前單車環島 副市長：毅力勇氣的壯舉

桃園市大園區后厝國小明年即將配合航空城開發遷校，第11屆14位應屆畢業生昨天完成「舞動后厝環台騎跡」單車環島凱旋儀式，車隊返回國小收到校長、學弟妹老師及家長熱情迎接。副市長蘇俊賓也到場用騎最後一里路的方式歡迎學生們。

蘇俊賓表示，單車環島是后厝國小多年來的傳統，14位應屆畢業生是遷校前最後一屆的環島車隊，大家這12天以毅力及勇氣克服體力的限制，堅持到最後，完成單車環島壯舉，這會是他們人生中值得驕傲的體驗，相信所有學生一定能以這分勇氣克服未來的挑戰。

蘇俊賓談到，台灣人必做的三項挑戰，他自己完成了泳渡日月潭及登玉山，唯有單車環島至今未能實現，在后厝國小單車環島期間，他好幾次與校方聯繫，盼能與師生同行，終能在師生車隊進學校前，和學生們一起完成最後一哩路；另外，后厝國小14位畢業生一同訓練，克服各種困難，甚至有學生從不會騎腳踏車開始練習，至今日得以共同完成此壯舉，更展現強大的毅力及勇氣。雖然后厝國小即將走入歷史，仍盼師長及志工們多年來帶領學生創造的「后厝精神」可持續傳承。

蘇俊賓除了與車隊一同騎車返校後，也在校門口為每一位學生配上花環祝賀他們凱旋歸來，並與學校師生、隨隊家長、志工及出席貴賓一同欣賞環島紀錄短片，感受其中的歡笑與淚水；最後，蘇俊賓贈送校長以及每位環島的學生，他手繪學生單車環島圖樣製成的卡片及紀念杯，為學生們珍貴的回憶留下紀念，也盼這個難能可貴的經驗能成為他們人生最大的支撐及力量。

后厝國小校長王建興表示，他很高興又陪伴同學們完成了一次環島旅程，在這12天中，一一克服了同學身體不適等諸多突發狀況，他特別感謝一路支持的志工團隊讓這趟旅程能順利平安，相信學生們已在這趟旅程中充分學會勇敢挑戰、相信自己、有志者事竟成，並且相信自己充滿無限可能。