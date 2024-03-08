高虹安率團隊拜會鄭文燦 桃竹苗大矽谷6議題達初步共識

行政院日前通過「桃竹苗大矽谷計畫」，新竹市長高虹安昨偕同副市長邱臣遠，率市府團隊北上拜會行政院副院長鄭文燦，盼行政院協助多項民生建設，包括推動大新竹輕軌計畫、加速社會住宅、核定竹科X（頭前溪）都市計畫為國家重大建設計畫、再生水計畫及加速更新自來水管線、成立科技人力培育中心及提高補助SBIR地方型補助款等6大議題，會中達成初步合作共識。

高虹安說，感謝行政院通過「桃竹苗大矽谷計畫」，提出產業技術深耕、人才培育延攬、優化園區建設、構築科技廊帶等策略面向，市府團隊對此也展開多次研商會議，盤點大矽谷計畫中可攜手中央共同推動的能量，希望共創共融及永續的桃竹苗高科技聚落願景。

鄭文燦感謝竹市府團隊重視並和行政院攜手發展桃竹苗大矽谷計畫，他在會中針對大新竹輕軌計畫責請鐵道局整合新竹縣、市輕軌路網，提高自償率、機廠共用及財務可行性，透過路網整合提高大新竹輕軌可行性，以期發揮效益。

此外，鄭文燦也允諾會提高SBIR補助計畫經費，期盼未來透過擴大補助廠商研發能量，共同帶動地方產業創新；有關頭前溪都市計畫、成立科技人力培育中心及再生水計畫等議題，昨天也責請相關部會研議再與竹市府討論。

竹市府交通處在會中說明，新竹科學園區從業人口約17萬人，桃竹苗大矽谷計畫將吸引龐大科技人才進駐，預期將加劇園區周邊交通負荷，迫切需要輕軌捷運舒緩交通，盼行政院主導「大新竹輕軌計畫」。高虹安也於會中當面向中央爭取建設工程及營運經費補助，盼打造桃竹苗大矽谷完善的交通網絡。

都發處表示，未來科技人才的大量投入，將帶來就業及周邊服務產業人口居住需求，市府主動盤點可興建社會住宅的眷改土地，預計提供8000戶社會住宅，盼中央加速興建。會中國土署也表示，到2032年中央訂下桃竹竹苗社會住宅興建42250戶KPI，竹市府未來也將和住都中心以此計畫目標全力推動。

此外，市府偕竹科管理局推動位於頭前溪都市計畫的「竹科X計畫第二期」，亦請行政院協調中央部會盡速核定為國家重大建設計畫。會中，鄭文燦也責成國科會召集會議，研商大矽谷計畫中產業需求、科技聚落方向，並共同推進重大建設核定工作，讓延宕已久的都市發展再現曙光。

工務處表示，桃竹苗大矽谷科技廊帶將大幅增加高科技產業用水需求，市府積極擴建客雅水資源回收中心，增加再生水高階處理設施及輸水等相關設備，總工程經費約143億元，雖中央補助92%，市府仍須自籌近6億元，盼中央全額補助支持。

產發處表示，竹市香山區大湖路、北區、東區等部分路段自來水管線老舊，超過十年以上未更新，為穩定桃竹苗大矽谷科技廊帶民生與產業用水，亟需自來水公司加速更新自來水管線。