竹市通過關埔空橋都市景觀準則 首座空橋工程下周招標
新竹市長高虹安上任力推關埔空橋建設，竹市府今天指出，繼完成3件民間公益捐建空橋案後，日前審議委員會也通過了「關埔空橋都市景觀準則」，空橋將有頂蓋遮蔽病採用輕量易維護的鋼構材料，希望兼顧美學與實用性。不少民眾關心流標多次的首座慈雲路空橋何時興建？市府也說明，今年已經著手檢討標案，將於下周上網招標。
新竹市政府依據當地都市計畫，規畫在關埔地區設置多座連結社區大樓空橋建設，由於該地區鄰近新竹科學園區入口、慈雲路等交通要道繁忙，去年確定獲得科管局專案補助1億1934萬元，市府也擴大民間參與，目標以「公私協力」形式完成空橋建設。
其中，跨越慈雲路、埔頂三路交叉口交叉口4處住商社區（竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯社區）空橋，為關埔全區的第一座指標空橋，「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」總工程經費1億3770萬5591元，但招標不順，去年底3度流標。
工務處後續開會檢討流標原因，主要是基地空間較小加上施工擔心影響慈雲路交通，影響廠商進場意願，經檢討工法與預算編列項目後，目前正在簽辦中。「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」標案，預計下周後可移案上網公告。
都市發展處則在今天公布通過「關埔空橋都市景觀準則」，重點將配合商業及住宅功能，提供頂蓋遮蔽，以輕量易於維護的鋼構材料為主，面材選用鈦白、霧銀等淺色素材質，並以明亮及透明感進行夜間照明設計，增加夜間安全性。
都發處長翁義芳說，除了整體空橋水平及垂直動線串連規畫，未來空橋將以橋體形式「輕量化不落柱」為原則；若需落柱則以「下窄上寬」型式為主，優先考量貼齊建物邊界，避免影響人行空間及行車視線，並同步評估腹地是否能增設無障礙友善設施。
高虹安表示，未來興建關埔地區空橋，市府團隊將同步評估光害及對周邊居住環境干擾等問題，以人為本建構安全友善的生活環境。目前空橋進度除了市府自建空橋積極檢討設計邀標，也將督促民間捐建空橋案盡早開工，加速落實關埔空橋生活圈願景。
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