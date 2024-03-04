頭份公所加碼10元提升營養午餐 萬名學子受惠

苗栗縣頭份市公所今年新增預算新台幣2200萬元推動營養午餐提升計畫，這學期開始加碼市內高、國中及國小營養午餐每餐10元，盼讓約1萬名學子吃得更營養、均衡。

頭份市長羅雪珠今天會同頭份市民代表會主席温宜靜及多名代表視察建國國中營養午餐，午餐菜單有白米飯搭配雙主菜檸檬雞翅、洋蔥豬柳，以及時令蔬菜、筍香羹湯及保久乳。

建國國中校長林秋嬋指出，這學期開始的營養午餐，縣府及公所每餐各加碼10元，並與高鈣概念結合，提高點心的頻率及增添菜色品項與品質，讓營養午餐內容更多樣化，學生可以吃到質量並重、安全健康的營養午餐。

羅雪珠表示，公所透過新增2200萬元預算，自這學期開始加碼補助學校營養午餐經費每餐10元，希望提升午餐品質，讓學童喜歡吃、吃得好、營養均衡，更能專注學習。

羅雪珠也說，頭份市各校辦理營養午餐有多種不同方式，每餐加碼10元在各校如何運用也有所差異，有的豐富菜色、增量水果、每週1次雙主菜或是增加豆漿、優酪乳、堅果、小魚乾等，公所後續會邀集學校分享辦理情形，希望在經驗交換中滾動式檢討，發揮最佳效益。

苗栗縣政府教育處指出，縣內校園營養午餐費用依各校午餐輔導委員會審議結果為每餐45至50元不等，縣府今年編列9700餘萬元推動校園供餐質量升級計畫，為全縣4萬8000餘名國中小學生的午餐加碼10元，這學期起，每週增加2次牛乳供應，並推出適合學校午餐使用的小魚乾、海苔、芝麻、堅果類及起司等高鈣午餐菜單。

教育處說，除縣府之外，縣內18鄉鎮市公所會視各自財源狀況加碼校園午餐經費，目前逾半數鄉鎮有提供補助。