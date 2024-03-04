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桃園人肥胖六都第三胖 衛生局長曝用這2方法可減胖

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市響應世界肥胖日鼓勵市民「健康吃、快樂動」降低肥胖上身。圖／天晟醫院提供
桃園市響應世界肥胖日鼓勵市民「健康吃、快樂動」降低肥胖上身。圖／天晟醫院提供

今天是世界肥胖日，桃園市年滿13歲以上市民，去年體重過重或肥胖的人口比率41％，比前年41.7％略降，六都肥胖人口排第三名，市府衛生局長劉宜廉今天下午表示，桃園市肥胖及規畫運動人口在六都排名第三，降低肥胖，需要「動起來」，該局建置健康地圖，鼓勵市民上步道、公園或國民運動中心「多規律運動、少喝含糖飲料」，控制體重、降低肥胖上身。

響應世界胖日，中壢區天晟醫院舉辦桃園響應世界肥胖日打造輕盈城市說明會，如今肥胖已是國際公認的慢性疾病，世界肥胖聯盟估計至2035年全球將超過40億人超重，成為肥胖人口，治療肥胖相關疾病費用將超過4兆美元，肥胖症對全球是個沉重負擔及衍生許多社會問題，必需正視。

劉宜廉針對肥胖人口桃園動起來，達到預防肥胖城市說明及天晟醫院院長鄭貴麟則就肥胖醫療，說明減重少生病，醫院不用去。天晟醫院表示，透過廣泛討論、不同角度思考提高對肥胖的認識、及解決肥胖問題，該院創立銀髮健身俱樂部，鼓勵社區民眾、長輩一起運動，深入社區辦理營養講座，推廣白開水或無糖茶取代所有含糖飲料，多選擇全穀及未精製雜糧，避免高油、高鹽、高糖食品，降低肥胖。

劉宜廉表示，肥胖是一種慢性病，會造成體能衰退，還可能會導致各種心血管與代謝等疾病，根據國健署資料，桃園的肥胖、規畫運動人口均在六都排名第三，體重偏高，其中「含糖飲料對體重殺傷力大」，提醒市民控制體重減重，該局建置「健康地圖」，整合步道、公園、健康飲食資源，鼓勵市民多運動、少喝含糖飲料，規律運動配合少油、少鹽、少糖飲食，天天量體重，「健康吃、快樂動」降低肥胖上身。

桃園市肥胖人口六都排第三，衛生局長劉宜廉（見圖）呼籲市民多運動，少喝含糖飲料，降低肥胖上身。圖／天晟醫院提供
桃園市肥胖人口六都排第三，衛生局長劉宜廉（見圖）呼籲市民多運動，少喝含糖飲料，降低肥胖上身。圖／天晟醫院提供

桃園 肥胖 運動

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