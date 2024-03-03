鐵馬北橫42.5K櫻花勇士爭先 新推大龍門親子線吸睛
2024桃園北橫櫻花盛開季節，桃園市府辦理探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎活動，為完騎櫻花勇士認證，今天吸引400多名單車騎士車友挑戰大溪、拉拉山42.5公里騎行，觀旅局長周柏吟表示，鐵馬櫻花勇士行程最後249人成功獲得「櫻花勇士」認證，今年首推「大龍門」路線，一次挑戰大溪、龍潭及石門水庫騎行，受到親子喜愛，將是未來該局力推鐵馬騎行新路線。
探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎活動，櫻花勇士認證識，活動舉辦迄今邁入第9年，市府第一次推出大龍門路線，各地300名車友昨天冒雨騎行，一路從大溪、石門水庫，再轉龍潭的大龍門路線，單程長度12.4公里，風景管理處長廖育儀說，大龍門線可以騎上大霸旅遊，坡度相對平緩，可以沿途欣賞水庫湖光山色，至潭龍吃活魚，非常適合全家親子鐵馬騎行旅遊。
今天各地騎士巷400人搭踵自行車延續傳統「櫻花勇士」騎乘路線，從大溪慈湖遊客中心鳴笛後，快速沿著台7線經北橫公路，一路騎到拉拉山遊客中心，一共42.5公里，今年度新增第四個集章站「巴陵二號隧道」，返程車友可欣賞整修後的一號、二號隧道，總共249人完騎獲櫻花勇士認證的前200名車友，分別得到巴陵驛站兌換免費甜甜圈品嘗，櫻花勇士紛紛在拉拉山遊客中心前合影，拍照標記今年櫻花勇士騎行挑戰，場面熱鬧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言