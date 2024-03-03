鐵馬北橫42.5K櫻花勇士爭先 新推大龍門親子線吸睛

2024桃園北橫櫻花盛開季節，桃園市府辦理探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎活動，為完騎櫻花勇士認證，今天吸引400多名單車騎士車友挑戰大溪、拉拉山42.5公里騎行，觀旅局長周柏吟表示，鐵馬櫻花勇士行程最後249人成功獲得「櫻花勇士」認證，今年首推「大龍門」路線，一次挑戰大溪、龍潭及石門水庫騎行，受到親子喜愛，將是未來該局力推鐵馬騎行新路線。

探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎活動，櫻花勇士認證識，活動舉辦迄今邁入第9年，市府第一次推出大龍門路線，各地300名車友昨天冒雨騎行，一路從大溪、石門水庫，再轉龍潭的大龍門路線，單程長度12.4公里，風景管理處長廖育儀說，大龍門線可以騎上大霸旅遊，坡度相對平緩，可以沿途欣賞水庫湖光山色，至潭龍吃活魚，非常適合全家親子鐵馬騎行旅遊。