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鐵馬北橫42.5K櫻花勇士爭先 新推大龍門親子線吸睛

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎，鐵馬騎士挑戰拉拉山42.5公里騎行獲櫻花勇士認證。圖／風管處提供
桃園探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎，鐵馬騎士挑戰拉拉山42.5公里騎行獲櫻花勇士認證。圖／風管處提供

2024桃園北橫櫻花盛開季節，桃園市府辦理探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎活動，為完騎櫻花勇士認證，今天吸引400多名單車騎士車友挑戰大溪、拉拉山42.5公里騎行，觀旅局長周柏吟表示，鐵馬櫻花勇士行程最後249人成功獲得「櫻花勇士」認證，今年首推「大龍門」路線，一次挑戰大溪、龍潭及石門水庫騎行，受到親子喜愛，將是未來該局力推鐵馬騎行新路線。

探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎活動，櫻花勇士認證識，活動舉辦迄今邁入第9年，市府第一次推出大龍門路線，各地300名車友昨天冒雨騎行，一路從大溪、石門水庫，再轉龍潭的大龍門路線，單程長度12.4公里，風景管理處長廖育儀說，大龍門線可以騎上大霸旅遊，坡度相對平緩，可以沿途欣賞水庫湖光山色，至潭龍吃活魚，非常適合全家親子鐵馬騎行旅遊。

今天各地騎士巷400人搭踵自行車延續傳統「櫻花勇士」騎乘路線，從大溪慈湖遊客中心鳴笛後，快速沿著台7線經北橫公路，一路騎到拉拉山遊客中心，一共42.5公里，今年度新增第四個集章站「巴陵二號隧道」，返程車友可欣賞整修後的一號、二號隧道，總共249人完騎獲櫻花勇士認證的前200名車友，分別得到巴陵驛站兌換免費甜甜圈品嘗，櫻花勇士紛紛在拉拉山遊客中心前合影，拍照標記今年櫻花勇士騎行挑戰，場面熱鬧。

桃園探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎，鐵馬騎士挑戰拉拉山42.5公里騎行獲櫻花勇士認證。圖／風管處提供
桃園探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎，鐵馬騎士挑戰拉拉山42.5公里騎行獲櫻花勇士認證。圖／風管處提供
桃園探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎，北橫沿途櫻花盛開，沿途騎行賞景美麗。記者曾增勳／攝影
桃園探索北橫春季鐵馬浪漫賞櫻千人共騎，北橫沿途櫻花盛開，沿途騎行賞景美麗。記者曾增勳／攝影

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