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捐發票送苗木！林業署新竹分署5日6處發送 竹市送2千株
植樹節快到了，農業部林業及自然保育署新竹分署將在5日「驚蟄」節氣這天，同步在新竹市中正路的分署、新北市烏來區公所、新北市清水祖師廟廣場，以及大溪工作站、竹東工作站、及大湖工作站等6處辦理贈苗活動，只要捐發票就可領到1株裝在可自然分解苗盆的苗木，讓活動更加環保永續。
新竹分署指出，驚蟄是象徵春雷初響，萬物萌發的日子，當天贈苗活動地點之一新竹分署中正路大門口舉辦，贈送苗木共2000株，有烏來杜鵑、山黃梔、山櫻花、田代氏石斑木，都是能觀花及觀葉的原生觀賞性灌喬木，其他工作站也準備適合居家綠美化的原生植物，6處同步上午9點開始，贈完為止。
當天贈苗活動以2張113年1-3月份發票兌換領取1株苗木，除新北市清水祖師廟僅收紙本發票外，其餘皆可使用雲端發票，每人限領2到5株；兌換苗木所募得的發票新竹分署將全數捐贈創世基金會，為公益盡一份心力。
特別的是，新竹分署運用與森欣實業股份有限公司蛋牌THE EGG合作研發的「可自然分解」環保苗盆盛裝贈苗活動的苗木。此育苗盆採用純回收紙漿纖維製成，無使用膠合劑也無其他化學成份，將苗木連盆一同種植進土裡後，苗盆約於三個月至半年內分解，分解後的纖維也能成為肥料滋養苗木。
除了3月5日同步贈苗活動外， 3月12日植樹節當天，新竹分署在轄內的內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區也有入園贈苗活動。植樹月活動場次資訊，歡迎至林業及自然保育署官方網頁https://www.forest.gov.tw查詢。
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