快訊

美中台博弈／在變局中徬徨的歐洲 馬克宏喊派兵烏克蘭是說給誰聽？

MLB／大谷翔平太太是誰？日媒專訪爆更多細節

號稱「台版巴菲特」！小S公公許慶祥從醫生變股神賺兩戶帝寶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捐發票送苗木！林業署新竹分署5日6處發送 竹市送2千株

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
當天贈送苗木之一有烏來杜鵑，其為台灣特有種植物，適合作為庭園景觀或修剪雕塑為盆景。圖／農業部林業及自然保育署新竹分署提供
當天贈送苗木之一有烏來杜鵑，其為台灣特有種植物，適合作為庭園景觀或修剪雕塑為盆景。圖／農業部林業及自然保育署新竹分署提供

植樹節快到了，農業部林業及自然保育署新竹分署將在5日「驚蟄」節氣這天，同步在新竹市中正路的分署、新北市烏來區公所、新北市清水祖師廟廣場，以及大溪工作站、竹東工作站、及大湖工作站等6處辦理贈苗活動，只要捐發票就可領到1株裝在可自然分解苗盆的苗木，讓活動更加環保永續。

新竹分署指出，驚蟄是象徵春雷初響，萬物萌發的日子，當天贈苗活動地點之一新竹分署中正路大門口舉辦，贈送苗木共2000株，有烏來杜鵑、山黃梔、山櫻花、田代氏石斑木，都是能觀花及觀葉的原生觀賞性灌喬木，其他工作站也準備適合居家綠美化的原生植物，6處同步上午9點開始，贈完為止。

當天贈苗活動以2張113年1-3月份發票兌換領取1株苗木，除新北市清水祖師廟僅收紙本發票外，其餘皆可使用雲端發票，每人限領2到5株；兌換苗木所募得的發票新竹分署將全數捐贈創世基金會，為公益盡一份心力。

特別的是，新竹分署運用與森欣實業股份有限公司蛋牌THE EGG合作研發的「可自然分解」環保苗盆盛裝贈苗活動的苗木。此育苗盆採用純回收紙漿纖維製成，無使用膠合劑也無其他化學成份，將苗木連盆一同種植進土裡後，苗盆約於三個月至半年內分解，分解後的纖維也能成為肥料滋養苗木。

除了3月5日同步贈苗活動外， 3月12日植樹節當天，新竹分署在轄內的內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區也有入園贈苗活動。植樹月活動場次資訊，歡迎至林業及自然保育署官方網頁https://www.forest.gov.tw查詢。

新竹分署準備可自然分解環保苗盆盛裝贈苗活動的苗木。無使用膠合劑也無其他化學成份。圖／農業部林業及自然保育署新竹分署提供
新竹分署準備可自然分解環保苗盆盛裝贈苗活動的苗木。無使用膠合劑也無其他化學成份。圖／農業部林業及自然保育署新竹分署提供
當天贈送苗木之一有山黃梔，花香濃郁，可作為花茶香料。圖／農業部林業及自然保育署新竹分署提供
當天贈送苗木之一有山黃梔，花香濃郁，可作為花茶香料。圖／農業部林業及自然保育署新竹分署提供

新竹 農業部 雲端發票 驚蟄

延伸閱讀

新竹市推免費癌症篩檢活動 鼓勵參與有機會抽萬元禮券

掃墓季到！竹市免費掃墓專車明天上路 交通管制看這裡

日本蘋果苗木進軍福壽山農場 90株蘋果苗明年3月定植

福壽山引進9新品種蘋果 115年可望採摘新果

相關新聞

路口變電箱遭塗鴉寫詭異字樣 台電新竹區處獲報急清除

街頭變電箱隨處可見，但不時可見變電箱遭塗鴉，新竹市東大路、北大路近日有變電箱被塗鴉寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣，...

姊妹一起來！竹市婦女節推女性健康周 運動課程免費報

姊姊妹妹健康動起來！新竹市政府社會處慶祝國際婦女節，並響應聯合國「性別平等並增強婦女和女童權能」，今年攜手勵馨基金會新竹...

捐發票送苗木！林業署新竹分署5日6處發送 竹市送2千株

植樹節快到了，農業部林業及自然保育署新竹分署將在5日「驚蟄」節氣這天，同步在新竹市中正路的分署、新北市烏來區公所、新北市...

桃園捷運綠線潛盾打通這兩站 115年7站先通車吃定心丸

桃園市捷運工程局今表示，捷運綠線克服工程困難，潛盾隧道由蘆竹區往南已貫通至桃園藝文特區，代表捷運綠線115年底第一階段通...

通霄南和路分隔柱剩1支 改設慢字

苗栗縣通霄鎮南和路一處彎道去年中秋至今發生2起死亡車禍，縣府應地方要求施設15支中央分隔柱改善交通安全，未料一周內就被往...

竹市中華路 啟動改善30危險路口

新竹市中華路為地方交通要道，但部分路段、路口環境不夠安全，人行道鋪面也破損嚴重，市府為此向中央爭取到經費補助，昨天啟動「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。