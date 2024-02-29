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客家天穿日祭天感念女媧 桃市府舉辦儀式再現1罕見習俗
今天農曆正月20日客家人俗稱「天穿日」，客家人相傳這天「男不耕田、女不織布」，桃園市府今天下午在龍潭舉辦2024桃園天穿日祭天儀式，由副市長蘇俊賓主祭，循古禮三跪九叩行三獻吉禮敬獻難得一見，儀式隆重，蘇俊賓說，客家人相傳天穿日後才算過年結束，是桃園非常重視的活動，感念女媧補天情懷，不只是宗教意義，還有客家文化傳承和休養生息的生態意義。
正月20日是傳統客家天穿日，是客家族群獨有的文化節慶，舊時相傳水神與火神相爭，將天撞出一個大洞，女媧為免去人間災苦，於是煉五色石補天，客家人感念女媧的幫助，每逢天穿日這天，男不耕田、女不織布，進行祭天慶典，藉此感謝上天、女媧，也就是傳統客家人「天穿日」後過年才結束由來，現今天穿日的意義在於給予大自然適度休養生息，體現環境生生不息、資源永續發展精神。
市府客家事務局今天下午在龍潭區四方林開庄伯公廟前，舉辦桃園天穿日祭天儀式，蘇俊賓擔任主祭者、立委呂玉玲、客家文化基金會副執行長林昭賢分任與祭者、陪祭者，循客家傳統三獻吉禮儀式，進行三跪九叩敬獻禮，儀式隆重。
蘇俊賓表示，天穿日是客家人過年最重視的一天，長久傳承下來，這天感念女媧，不只是宗教意義、客家文化意義，還有休養生息的生態意義，透過天穿日儀式，反省一年對生態保育、文化傳承能否做得更多，是桃園非常重視的活動，每年都會持續辦理，期待大家找回客家祖先的智慧和光榮。
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