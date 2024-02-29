苗栗地理位置從劣勢變優勢 縣府藉TPASS搶觀光商機

苗栗縣藉TPASS搶觀光商機，迎接賞桐、賞螢季到來推出TPASS通勤月票抽獎活動，持TPASS到苗栗旅遊，有機會抽中住宿券等獎項；苗栗縣同時參加桃竹竹苗及中彰投苗TPASS通勤月票，縣府強調苗栗過去地理位置尷尬，如今變得天獨厚，歡迎持TPASS暢遊無阻，盡情探索苗栗的多樣風貌。

苗栗縣政府上午辦「漫遊苗栗TPASS Go給力」宣傳記者會，邀桃竹苗及中彰投等縣市交通觀光主管到場。

縣府表示，TPASS行政院通勤月票自去年啟用至今，除了通勤、通學，其實還可以運用於觀光旅遊；苗栗跨足中台灣7大縣市、2大生活圈，也是山線旅遊勝地，非常適合搭配交通部推出的TPASS通勤月票來漫遊苗栗。

縣府特別結合TPASS月票規畫「漫遊苗栗TPASS Go給力」特色旅遊踩點活動，集結鄉鎮景點與在地特色店家合作，部分活動如「完成指定任務抽好禮」即日起即可參加到6月底止，其他活動也從4月起跑，希望促進民眾使用 TPASS 通勤月票。

縣府工務處長古明弘表示，5月30日以前持TPASS到苗栗旅遊就有機會抽中大獎，獎項包括享沐時光莊園渡假酒店雙人房平日住宿券、湯悅溫泉會館住宿券等，歡迎民眾及遊客來踩點；3月白沙屯媽進香，4、5月螢火蟲季及桐花祭，超多活動可邀大家一起來苗栗遊玩。苗栗TPASS旅遊專案預計4月1日在竹南車站前廣場起跑，報名成功即可獲得專屬好禮，詳情可上苗栗縣政府工務處官網、粉絲團查詢。