影／柯文哲爸媽出席新竹市228追思會 高虹安盼減少社會撕裂

今天是228事件77周年，新竹市政府今天在二二八紀念公園舉辦追思音樂會，民眾黨主席柯文哲爸媽柯承發、何瑞英，以及楊金土、張文淵、楊雄鎮、陳渙亭等人以受難者家屬身分出席追思，眾人在紀念碑處獻上純白百合花，向受難者表達追思之意。市長高虹安代表市府致詞，表示希望未來能健全政治，減少社會撕裂與對立促進共榮。

新竹市政府二二八紀念公園附近的成功橋前身為「旭橋」，曾在77年前的二二八事件中爆發嚴重的死傷衝突。市府在2001年在公園打造高14.4公尺的二二八紀念碑，以三根管柱代表各族群共融並立，指向事發地旭橋引領受難者魂魄，柱頂彎曲象徵致意。

適逢二二八和平紀念日，竹市府今天下午在紀念碑旁舉辦追思音樂會，邀請到多名受難者家屬到場追思，並在主持人引導下，眾人一起在紀念碑處獻上純白百合花，向受難者表達追思之意。現場也有不少一般民眾，甚至是家長或老師帶著小孩一同參與。

高虹安與副市長邱臣遠都代表新竹市政府出席，向二二八事件受難者家屬表達最誠摯的慰問之意。高虹安致詞表示，二二八事件是台灣歷史難以抹滅的篇章，新竹地區造成上百個家庭留下難以撫平的傷痕，期盼無論政黨、政府都希望能記取這樣的教訓。

高虹安也提到，現場也看到有很多年輕的學子和師長一起到現場，或是家長帶著小朋友一起來參加活動，為受難者獻上純淨的百合花，相信透過市府舉辦的追思音樂會活動，讓孩子們可以了解228不只是一個假日，更是一個重要的歷史事件，必須謹記。

高虹安表示，二二八這一天絕對是追尋民主道路上重要的一天，提醒每個人身為民主法治一員，都要更加珍惜守護得來不易自由民主價值，也期盼城市國家充滿更多愛與溫暖。她期待政治環境更健全，減少社會撕裂對立才能促進社會共融、共好、共和。

主辦的民政處今天也安排曙光女中合唱團現場演出「手牽手」、「You raise me up」、「明天會更好」等曲目，邀受難者家屬一起欣賞合唱團演出，聆聽和平鐘聲。