快訊

台積熊本廠釋工作名額就秒殺 外派員工揭福利、職場文化

《繁花》寶總吃上海菜是鄉愁 商場上為何要靠粵菜撐場？

台積熊本廠食堂徵人「月收10萬」包吃包住？ 內行發聲：大家都搞錯了

竹縣鼓勵社區長者營養篩檢 據點優選可獲蔬菜箱好禮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為幫助長輩及早發現營養不良問題，避免衰弱和肌少症發生，新竹縣衛生局舉辦「健康自己做主 營養篩檢動起來」活動。圖／新竹縣政府提供
為幫助長輩及早發現營養不良問題，避免衰弱和肌少症發生，新竹縣衛生局舉辦「健康自己做主 營養篩檢動起來」活動。圖／新竹縣政府提供

為幫助長輩及早發現營養不良問題，避免衰弱和肌少症發生，新竹衛生局舉辦「健康自己做主 營養篩檢動起來」活動，鼓勵長者及親友利用簡單又方便的迷你營養評估量表短版（MNA-SF），快速掌握自己的健康狀況，並鼓勵社區據點長者一起參與，優先評選出的前30個據點，即可獲得蔬菜箱。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣社區營養推廣中心針對社區有潛在營養不良的長者進行篩檢，藉由主觀及客觀的評估指標，早期發現營養不良或可能發生營養不良的長者，以降低因營養不良造成的併發症及死亡率。若有營養不良風險的長者，社區營養師會進一步做個別諮詢服務，並傳遞正確健康飲食觀念，為民眾的營養與健康把關。

衛生局表示，「健康自己做主 營養篩檢動起來」活動時間為今年3月1日起至4月30日截止，參加對象為「C 級巷弄長照站」、「社區照顧關懷據點」，及跨部會據點，例如文化健康站、長青食堂、伯公照護站、綠色照顧站。

衛生局說明，據點向衛生所索取「迷你營養評估量表」，每個據點至少完成10位以上長者營養篩檢，且名單不重覆，即可參加活動。活動期間內優先評選出的前30個據點即可獲得蔬菜箱1只，相關資訊可上新竹縣政府衛生局官網活動訊息查詢。

利用簡單又方便的迷你營養評估量表短版（MNA-SF），可快速掌握長者的健康狀況。圖／新竹縣政府提供
利用簡單又方便的迷你營養評估量表短版（MNA-SF），可快速掌握長者的健康狀況。圖／新竹縣政府提供

健康飲食 新竹 衛生局

延伸閱讀

青年打造藝術駐村空間 以創作活絡澎湖西嶼鄉

全台唯一司法精神病房 凱旋醫院力抗鄰避效應

會移動的花燈竹縣新埔登場 千人齊聚踩街

集體食物中毒？竹縣國小師生120人不適 初步未發現供餐有問題

相關新聞

鯉魚潭放水量不足 苗栗苑裡農民搶水「講話變大聲」

苗栗縣苑裡鎮大安溪平原是苗栗大穀倉，目前正值一期稻作春耕期間，灌溉用水激增，但因降雨量不足，鯉魚潭水庫依據農業部農田水利...

桃園介壽國中舊址都計變更案通過 角板山停車問題有解

桃園市復興區介壽國中2021年搬遷整併至羅浮高中，面積達3.39公頃的舊址近日審議通過，變更為機關用地，未來規畫由消防分...

TPASS租電輔車 桃園新竹兩樣情

桃竹竹苗通勤月票TPASS去年10月上路，可搭火車、捷運、公車客運還可租借YouBike，但實際上只有公共運具可以搭到飽...

民代建議新竹市引進YouBike電輔車

新竹市YouBike站點去年突破100站且全面升級2.0系統，今年1月19日使用率8013次也創單日新高紀錄，唯獨沒有自...

白沙媽進香 13萬人報名創新高

白沙屯媽祖今年往北港進香刈火擇定3月18日登轎出發，拱天宮2月16日至3月14日受理報名，報名人數截至昨天達13萬名，超...

航空城開發交管 繞路多半小時

桃園市大園區中正東路二段配合航空城開發工程，去年10月道路縮減並改為大園到青埔單向通行，對青埔往大園的用路人影響甚深，繞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。