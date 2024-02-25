竹縣鼓勵社區長者營養篩檢 據點優選可獲蔬菜箱好禮

為幫助長輩及早發現營養不良問題，避免衰弱和肌少症發生，新竹縣衛生局舉辦「健康自己做主 營養篩檢動起來」活動，鼓勵長者及親友利用簡單又方便的迷你營養評估量表短版（MNA-SF），快速掌握自己的健康狀況，並鼓勵社區據點長者一起參與，優先評選出的前30個據點，即可獲得蔬菜箱。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣社區營養推廣中心針對社區有潛在營養不良的長者進行篩檢，藉由主觀及客觀的評估指標，早期發現營養不良或可能發生營養不良的長者，以降低因營養不良造成的併發症及死亡率。若有營養不良風險的長者，社區營養師會進一步做個別諮詢服務，並傳遞正確健康飲食觀念，為民眾的營養與健康把關。

衛生局表示，「健康自己做主 營養篩檢動起來」活動時間為今年3月1日起至4月30日截止，參加對象為「C 級巷弄長照站」、「社區照顧關懷據點」，及跨部會據點，例如文化健康站、長青食堂、伯公照護站、綠色照顧站。