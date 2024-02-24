新竹公園櫻花開到3月中 「櫻花市集」明天還有一天

新竹市政府今天在賞櫻勝地新竹公園舉辦「2024龍Stay-新竹過好年」元宵晚會，邀請天馬戲創作劇團、OPENsi等團體演出，還有50攤櫻花市集，吸引不少人潮。櫻花市集明天還有一天，從下午1點到晚上8點，市府歡迎民眾把握假日來新竹公園賞櫻花、逛市集，感受歡樂的元宵節氛圍。

城銷處長嚴翊琦表示，今天市府在孔廟前廣場免費發放6000份Q萌的「福氣龍來」小提燈，索取人潮非常踴躍，2小時內已全數發放完畢。

市長高虹安晚上也到元宵晚會現場與民眾一起賞夜櫻、猜燈謎，並發放造型氣球給孩子們，高虹安說，新竹公園櫻花已綻放，市府今年特別將元宵晚會結合賞櫻推出多項活動，增添浪漫氛圍。

今晚元宵晚會表演特別邀請天馬戲創作劇團、黃花樂團、林雨涵、OPENsi接力演出，以及氣球天使帶來「夢幻氣球秀」，讓不少參與晚會的大小朋友們，可以感受到元宵節的歡樂氣氛。

市府城銷處指出，感謝新竹市育櫻會歷年來悉心協助照顧新竹公園內的櫻花，讓民眾免出國、免上山就能賞櫻，新竹公園內包含河津櫻、富士櫻、八重櫻、山櫻花等共約860株櫻花樹，花況已開近七成，預計將綻放至3月中。