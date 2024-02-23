中壢車站前指標大樓淪遊民聚集地 都更緩慢原因曝光

中壢火車站可望因鐵路地下化擺脫最醜車站汙名，但站前做為桃園危樓都更指標的第一商業大樓（財神大樓）都更進度卻延宕，依舊是遊民聚集、學生探險地；雖已成立都更委員會，但每次開會所有權人意見都不過半，目前進度為設計新大樓概略圖預計3月完成，住戶盼3年後能順利拆遷動工，與鐵路地下化一起完工。

財神大樓為地標性建築物，迄今已有45年歷史，面積1111平方公尺，地上11層、地下3層，所有權人達384人，以前裡面有戲院、旋轉餐廳，但隨著商圈沒落及失火目前內部共有8個營業場所，2家遊藝場，2家餐廳及4家旅館業者還在經營當中。

不過因為高雄城中城大火，讓財神大樓又獲得大家重視，2021年超過一半所有權人同意，因此籌組更新會並通過，後續又獲得內政部營建署自辦都更補助612萬元，讓更新會能找建築師來繪圖、設計新大樓。

財神企業董事長張仙麟表示，因所有權人多且產權複雜，過去一直未獲都更同意門檻，2021年籌組更新會後，又因沒有實質地蓋略圖，開會當下沒實質方向加上有些人委託書未填妥當，未達同意門檻，導致進度一直延宕，預計新大樓設計圖3月能完成，目前設計方向採商辦規畫，也希望地下通道能直通台鐵，有樓層能有公共設施例如圖書館等附大眾功能場域，目標是希望3年後能拆除重建。

張仙麟說，先前也曾開鄰地協調會希望整個街廓一同更新，不過礙於鄰地意見紛歧，目前設計概略圖僅是財神大樓300多坪，若最後鄰地也一同加入，等於總面積約700多坪街廓，容積率都需要重新檢討，時程又會再拉長，因此希望都發局能協商整合，不要讓步驟一直重複，若真的順利更新，火車站前指日可待。

目前財神大樓多移工聚集，還有遊民及學生會進去探險，先前大樓玻璃帷幕也層整修改善過，都是透過先前遺留下來的公基金及部分地主代墊來維護大樓安全。消防第二大隊說，財神大樓消防安全設備不符合規定項目包含滅火、警報、避難設備已去年11月經消防檢查改善。

張仙麟說，私有建物要都市更新較為困難，想要都更也並不是為了私人利益，不過火車站前的中正路人流來往大，若真因大樓造成市民危險，後果肯定不堪設想，以站在維護安全地角度來看，盡速更新勢在必行，也希望相關單位能持續給予協助。

桃園住宅發展處都市更新科回應，目前財神大樓已成立更新會，並獲補助找相關顧問公司設計，不過因主要為私人土地，要不要和鄰地一同都更，還是要回歸所有更新會成員自行決定，更新科首要處理對象是財神大樓，能協助地有限。

更新科說，至於會不會有公共設施於新大樓內，主要還是要看大樓設計後，所有產權分回要申請那些容積獎勵項目，這樣市府才知道可以如何運用。