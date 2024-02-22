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政院通過大矽谷計畫 楊文科喊話先核定台知、科三園區

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科認為，首要之務是請行政院盡快核定牽動新竹縣產業發展的台知園區和科三園區。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科認為，首要之務是請行政院盡快核定牽動新竹縣產業發展的台知園區和科三園區。記者黃羿馨／攝影

總統當選人賴清德競選期間提出的「桃竹苗大矽谷計畫」今天在行政院會通過，該計畫以半導體產業、資通訊、生醫、淨零碳排等產業，扎根台灣為目標，進一步擴大竹科效應，形成桃竹苗科技廊帶。新竹縣長楊文科樂觀其成，但認為首要之務是請行政院盡快核定牽動新竹縣產業發展的台知園區和科三園區。

楊文科表示，中央願意大舉投資新竹縣，他樂觀其成，這也是新竹縣民的福音，但仍期待了解具體的計畫，而目前首要之務，是請行政院盡快核定台知園區和科三園區，這是他初上任就提出的五支箭政策，也牽動新竹縣的產業發展。

另外，在基礎建設上，縣府也提出園區之間的科技大橋興建需求，提供緊鄰高鐵特定區的台知園區、科學園區、竹科三期及竹東（頭重、二重、三重）地區都市計畫等重要開發區交通連結，直接服務園區與竹北市、新竹市互動交通，紓解縣道117縣、高鐵橋下道路交通負荷，有助於健全竹北與竹科間路網功能。

新竹縣政府已經在今年度編列800萬元先辦理可行性評估作業，完成後將向內政部國土管理署提案爭取生活圈道路交通系統建設計畫補助經費，也盼中央全力支持。

楊文科說，新竹縣在科技產業的發展上，將全力配合新政府的桃竹苗大矽谷計劃，在產業用地的供給、交通、教育及基礎建設，大把加入投資，以提前實現新竹縣科技首都的願景。

半導體 新竹 楊文科 矽谷 行政院 賴清德

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