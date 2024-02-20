桃園5644公車線車班少惹民怨 新學期起增開班次搭車
新竹客運去年底全面退出桃園市市區公車路線，市府交通局協調改由亞通客運接手，其中平鎮、中壢往返中豐路的公車5644路線，班次減少引起家長、學生抱怨，市議員黃敬平今天上午表示，5644公車線行駛中豐路，經過很多學校，上下學尖峰時段，班車不夠，家長陳情改善，他協調交通局，新學期開學後該線車班恢復原竹客的三分之二班次，改善民眾、學生通勤搭車不便。
市府交通局表示，中壢、平鎮5644公車線，由中壢往平鎮中豐路行駛，該線因為行駛深入平鎮工業區、祥安國小等地區，搭乘人次較少，亞通客運班接手班車少，地方要求增開班次，避免上班、學生通勤族不便，交通局經協商亞通客運將該路線平日下午增開班次，開學後上路，提供上下午尖峰時段民眾、學生通勤搭乘。
黃敬平表示，以前竹客經營5644公車路線時候，往返中壢、平鎮、龍潭班車多，甚至延伸至新竹縣竹東、關西路線，去年底竹客全面退出，今年改由亞通客運接手，亞通因司機不夠，取消5644線下午班次，沿線許多學生放學無車可搭，家長紛紛陳情改善。
經他與交通局協調後，亞通客運在春節後的學校新學期起，增開5644線班次，平日中壢往平鎮頂好社區方向、增開下午4時40班次，平鎮頂好社區往中壢方向、增開下午5時20分班次，5644公車線中壢站、平鎮頂好社區站，平日早晚各3班次，假日中壢、頂好社區站早上各2班次，方便假日出外購物出遊。
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