快訊

新北診所院長成渣男！外遇女病患 上完床還要求簽性交易收據

4生肖上半年吉星高照！兔要升官、羊事業家庭雙贏、這生肖「人脈通錢脈」

試過各種節食都失敗！她沒運動、三餐照吃 靠1招瘦11.5公斤：衣服從XL變M號

桃園5644公車線車班少惹民怨 新學期起增開班次搭車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢、平鎮往返的5644公車路線，新業者接手班次減少惹民怨，新學期起上下午尖峰時段增開班次班次減少引起家長、學生抱怨，市議員黃敬平今天上午表示，5644公車線行駛中豐路，經過很多學校，上下學尖峰時段，班車不夠，家長陳情改善，他協調交通局，新學期開學後該線車班恢復原竹客的三分之二班次，改善民眾、學生通勤搭車不便。
中壢、平鎮往返的5644公車路線，新業者接手班次減少惹民怨，新學期起上下午尖峰時段增開班次班次減少引起家長、學生抱怨，市議員黃敬平今天上午表示，5644公車線行駛中豐路，經過很多學校，上下學尖峰時段，班車不夠，家長陳情改善，他協調交通局，新學期開學後該線車班恢復原竹客的三分之二班次，改善民眾、學生通勤搭車不便。

新竹客運去年底全面退出桃園市市區公車路線，市府交通局協調改由亞通客運接手，其中平鎮、中壢往返中豐路的公車5644路線，班次減少引起家長、學生抱怨，市議員黃敬平今天上午表示，5644公車線行駛中豐路，經過很多學校，上下學尖峰時段，班車不夠，家長陳情改善，他協調交通局，新學期開學後該線車班恢復原竹客的三分之二班次，改善民眾、學生通勤搭車不便。

市府交通局表示，中壢、平鎮5644公車線，由中壢往平鎮中豐路行駛，該線因為行駛深入平鎮工業區、祥安國小等地區，搭乘人次較少，亞通客運班接手班車少，地方要求增開班次，避免上班、學生通勤族不便，交通局經協商亞通客運將該路線平日下午增開班次，開學後上路，提供上下午尖峰時段民眾、學生通勤搭乘。

黃敬平表示，以前竹客經營5644公車路線時候，往返中壢、平鎮、龍潭班車多，甚至延伸至新竹縣竹東、關西路線，去年底竹客全面退出，今年改由亞通客運接手，亞通因司機不夠，取消5644線下午班次，沿線許多學生放學無車可搭，家長紛紛陳情改善。

經他與交通局協調後，亞通客運在春節後的學校新學期起，增開5644線班次，平日中壢往平鎮頂好社區方向、增開下午4時40班次，平鎮頂好社區往中壢方向、增開下午5時20分班次，5644公車線中壢站、平鎮頂好社區站，平日早晚各3班次，假日中壢、頂好社區站早上各2班次，方便假日出外購物出遊。

中壢、平鎮往返的5644公車路線，新業者接手班次減少惹民怨，新學期起上下午尖峰時段增開班次。圖／市議員黃敬平提供
中壢、平鎮往返的5644公車路線，新業者接手班次減少惹民怨，新學期起上下午尖峰時段增開班次。圖／市議員黃敬平提供
中壢、平鎮往返的5644公車路線，新業者接手班次減少惹民怨，新學期起上下午尖峰時段增開班次時刻表。圖／市議員黃敬平提供
中壢、平鎮往返的5644公車路線，新業者接手班次減少惹民怨，新學期起上下午尖峰時段增開班次時刻表。圖／市議員黃敬平提供

公車 新竹 黃敬平

延伸閱讀

桃園兒美館開館收費出爐 試營運5個月免費體驗

誠品證實林口、台中社區店熄燈 「螞蟻雄兵深入全台」步調放緩

桃園魯冰花季2月24日啟動 市府盼體現在地多樣風貌

桃園八德轉運站啟用首日就塞爆 交通局急出2解方

相關新聞

桃園春節提前收垃圾減壓、便民策略奏效 準點率攀升90%

桃園市今年春節連假初四（13日）開始收垃圾，比往年提早一天，加上初五逢周三清潔隊員原本例休，不過市府事先協調，工會同意配...

桃園5644公車線車班少惹民怨 新學期起增開班次搭車

新竹客運去年底全面退出桃園市市區公車路線，市府交通局協調改由亞通客運接手，其中平鎮、中壢往返中豐路的公車5644路線，班...

148萬加開跳蛙公車僅1人搭乘 楊文科指示加強宣傳

新竹縣政府因應家長陳情和議員提案，在交通尖峰時段通勤、通學時間，編列約148萬經費試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快...

為期12天！2024桃園燈會開展 交管路段措施一次看

2024桃園燈會今年首度在桃園區南昌森林運動公園及虎頭山創新園區舉行，2月21日正式登場，為期12天展出至3月3日，預期...

竹市關埔國小景觀工程開工 市府：排除萬難、全力建設

新竹市家長、學童期盼已久的「關埔國小三期景觀及現有工地防護工程」在去年底順利決標，市府今指出，該工程已於昨（19）日開工...

果菜廚餘如何搖身變環保酵素？竹市環局25日免費開課教

鼓勵民眾垃圾減量及廚餘、回收物等資源循環再利用，新竹市環保局力推果菜廚餘回收再利用，除了啟用高效廚餘處理廠，25日也邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。