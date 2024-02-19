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竹縣推原住民族語及中文權益手冊 營造友善環境

中央社／ 新竹縣19日電

新竹縣政府今天表示，推動以原住民族語（泰雅族、賽夏族）及中文形式呈現原住民族權益手冊，讓原住民方便了解各項權益也能親近族語，營造原住民族語言友善環境。

新竹縣長楊文科透過新聞資料表示，新竹縣的原住民族主要包含泰雅族、賽夏族等，這次藉由以原住民族語言翻譯的權益手冊，具有教育意義，更能透過多種語的表達，讓民眾認識並欣賞原住民族語言，保存原住民族文化。

楊文科說，此次手冊是由新竹縣原住民族語言推廣人員協助翻譯校對，完成族語版本，原住民能更方便在日常生活習慣使用族語，讓語言持續傳承，也打開原住民語言的能見度。

原住民族行政處長雲天寶說，縣府編列預算製作原住民族權益手冊，以介紹各項補助項目及申請方式，提供竹縣原住民族群參考使用，內容包含新生兒營養補助、成年人就業服務等，也提供生活各項資訊。

新竹縣政府提供新聞資料指出，手冊已在春節前陸續寄送至都會區原住民族家戶，尖石及五峰鄉民可至鄉公所免費索取，縣府官網有線上版本供下載閱讀。

原住民語 新竹 語言

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