快訊

陸籍漁船拒檢翻覆2死 金門地檢透露首次相驗結果

古羅馬燒焦古卷難辨識 靠AI技術重現當代哲學家論述

影／林千又控14個名包遭竊走財損593萬 涉案男友現身了

櫻花勇士認證明起報名 首度辦大龍門親子系列限量千名

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024桃園櫻花勇士單車完騎認證活動邁入第9屆將於3月3日登場，由慈湖遊客中心出發，沿台7線最後終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里，沿途可觀賞櫻花。圖／桃園觀光旅遊局提供
2024桃園櫻花勇士單車完騎認證活動邁入第9屆將於3月3日登場，由慈湖遊客中心出發，沿台7線最後終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里，沿途可觀賞櫻花。圖／桃園觀光旅遊局提供

2024桃園櫻花勇士單車完騎認證活動邁入第9屆將於3月3日登場，由慈湖遊客中心出發，沿台7線最後終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里，沿途可觀賞櫻花。另3月2日也有大龍門漫騎自行車騎乘活動，路線將從慈湖遊客中心出發至石門水庫石門勝景旁木棧平台結束，單程約12.4公里，2場活動報名期限自2月18日上午9時至27日晚間11時59分止。

櫻花勇士為桃園觀光旅遊局「探索北橫」觀光品牌系列春季活動，以「挑戰北橫X橫越大龍門」為主題，推出2日不一樣路線的單車騎行活動，除歷年北橫拉拉山挑戰級行程，也增加大龍門親子行程，歡迎不同族群的自行車愛好者共同參加。

觀旅局長周柏吟表示，3月2日首次舉辦大龍門漫騎自行車騎乘活動，共提供1000名民眾參與，本條路線將從慈湖遊客中心出發經北橫公路、舊百吉隧道、沿著環湖路騎行至石門水庫石門勝景旁木棧平台，單程約12.4公里，該路段橫跨大溪、龍潭及石門水庫等精華景點。

周柏吟說，沿途風景宜人，翠綠山林伴隨著清新空氣，也能欣賞石門水庫壯闊景色，而且路況平緩，非常適合家庭參與此次騎乘活動，尤其當地有多間著名活魚料理餐廳，在挑戰完成後，歡迎全家一起品嘗石門美食。

而3月3日登場的櫻花勇士單車完騎認證活動，名額共500名，本條路線將延續傳統「櫻花勇士」專業性、具挑戰性的騎行路線，由慈湖遊客中心出發，沿台7線經百吉隧道一路向上騎行，中途休息站為羅浮聖興宮，勇士們可以稍作停留補給後再出發，終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里，沿途櫻花盛開、美不勝收，返程時可行經巴陵二號隧道順遊參觀整修後的1、2號隧道，另外前200位勇士們在巴陵2號隧道收集完第4個章後，並將獲贈限量甜甜圈。

周柏吟提醒，2場自行車的報名期限自2月18日上午9時至27日晚上11時59分止，有興趣的朋友們請盡速報名；另北橫沿線正值櫻花盛開的時刻，桃園風景區管理處日前也發布北橫賞櫻地圖，很適合大家在完成自行車認證後安排一日的賞櫻行程。

今年除桃園櫻花勇士單車完騎認證活動，首度新增龍門漫騎自行車騎乘活動，共提供1000名民眾參與。圖／桃園觀光旅遊局提供
今年除桃園櫻花勇士單車完騎認證活動，首度新增龍門漫騎自行車騎乘活動，共提供1000名民眾參與。圖／桃園觀光旅遊局提供
2024桃園櫻花勇士單車完騎認證活動邁入第9屆將於3月3日登場，由慈湖遊客中心出發，沿台7線最後終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里，沿途可觀賞櫻花，明起受理報名。記者翁唯真／攝影
2024桃園櫻花勇士單車完騎認證活動邁入第9屆將於3月3日登場，由慈湖遊客中心出發，沿台7線最後終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里，沿途可觀賞櫻花，明起受理報名。記者翁唯真／攝影
2024桃園櫻花勇士單車完騎認證活動邁入第9屆將於3月3日登場，由慈湖遊客中心出發，沿台7線最後終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里，沿途可觀賞櫻花。圖／桃園觀光旅遊局提供
2024桃園櫻花勇士單車完騎認證活動邁入第9屆將於3月3日登場，由慈湖遊客中心出發，沿台7線最後終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里，沿途可觀賞櫻花。圖／桃園觀光旅遊局提供

北橫 櫻花 石門水庫

延伸閱讀

春天到了！花蓮祕境櫻花接力綻放

賞櫻不用上山 今年春節連假到芬園花卉園區不收門票

春節走春去哪裡？桃園觀旅局推3路線

黃瓊慧批桃園燈會太混 觀旅局：國外作品更勝主燈

相關新聞

竹東3公里櫻花大道開了 24日辦賞櫻健行估可吸千人

有「櫻花大道」美稱的竹東頭前溪河濱生態公園進入盛開季，長達3公里的步道沿線櫻花樹紛紛綻放，今年預估賞櫻季期間可吸引萬人前...

櫻花勇士認證明起報名 首度辦大龍門親子系列限量千名

2024桃園櫻花勇士單車完騎認證活動邁入第9屆將於3月3日登場，由慈湖遊客中心出發，沿台7線最後終點站為拉拉山遊客中心，...

影／苗栗明德社區「溫馨廚房」揭牌 小小志工投入服務

苗栗縣頭屋鄉明德社區的「溫韾廚房」今天上午揭牌，由在地青少年和志工參與，製作餐點並送餐給社區獨居、弱勢長者，廚房志工有不...

寶二水庫溢流堰加高下月完工 將可更穩定竹科產業供水

吸取2021年旱災經驗，竹科主要用水來源的寶山第二水庫正加緊趕工溢流堰增高工程，水利署北水分署宣布下個月就能完工，預計6...

桃園八德轉站啟用更塞？張善政看現場談對策

桃園市八德轉運站下周一（19日）啟用，市長張善政今天與多位議員、里長參加市府先行安排的揭牌典禮，同時參觀轉運站各項功能與...

竹市一般路邊停車格將採智慧收費 首波這4路段3月上路

新竹市政府去年引進智慧車柱，原本僅在裝卸貨車格旁設置，但今年過年期間陸續有民眾發現一般路邊停車格旁也開始出現智慧車柱。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。