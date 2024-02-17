櫻花勇士認證明起報名 首度辦大龍門親子系列限量千名
2024桃園櫻花勇士單車完騎認證活動邁入第9屆將於3月3日登場，由慈湖遊客中心出發，沿台7線最後終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里，沿途可觀賞櫻花。另3月2日也有大龍門漫騎自行車騎乘活動，路線將從慈湖遊客中心出發至石門水庫石門勝景旁木棧平台結束，單程約12.4公里，2場活動報名期限自2月18日上午9時至27日晚間11時59分止。
櫻花勇士為桃園觀光旅遊局「探索北橫」觀光品牌系列春季活動，以「挑戰北橫X橫越大龍門」為主題，推出2日不一樣路線的單車騎行活動，除歷年北橫拉拉山挑戰級行程，也增加大龍門親子行程，歡迎不同族群的自行車愛好者共同參加。
觀旅局長周柏吟表示，3月2日首次舉辦大龍門漫騎自行車騎乘活動，共提供1000名民眾參與，本條路線將從慈湖遊客中心出發經北橫公路、舊百吉隧道、沿著環湖路騎行至石門水庫石門勝景旁木棧平台，單程約12.4公里，該路段橫跨大溪、龍潭及石門水庫等精華景點。
周柏吟說，沿途風景宜人，翠綠山林伴隨著清新空氣，也能欣賞石門水庫壯闊景色，而且路況平緩，非常適合家庭參與此次騎乘活動，尤其當地有多間著名活魚料理餐廳，在挑戰完成後，歡迎全家一起品嘗石門美食。
而3月3日登場的櫻花勇士單車完騎認證活動，名額共500名，本條路線將延續傳統「櫻花勇士」專業性、具挑戰性的騎行路線，由慈湖遊客中心出發，沿台7線經百吉隧道一路向上騎行，中途休息站為羅浮聖興宮，勇士們可以稍作停留補給後再出發，終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里，沿途櫻花盛開、美不勝收，返程時可行經巴陵二號隧道順遊參觀整修後的1、2號隧道，另外前200位勇士們在巴陵2號隧道收集完第4個章後，並將獲贈限量甜甜圈。
周柏吟提醒，2場自行車的報名期限自2月18日上午9時至27日晚上11時59分止，有興趣的朋友們請盡速報名；另北橫沿線正值櫻花盛開的時刻，桃園風景區管理處日前也發布北橫賞櫻地圖，很適合大家在完成自行車認證後安排一日的賞櫻行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言