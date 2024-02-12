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桃市府推地方創生亮點遊程 走進龍潭體驗文學之旅

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府辦理「翻開客庄聞茶香-隨鍾老漫遊筆下龍潭」遊程體驗。圖／桃園市政府智發會提供
桃園市政府辦理「翻開客庄聞茶香-隨鍾老漫遊筆下龍潭」遊程體驗。圖／桃園市政府智發會提供

桃園市政府智慧城鄉發展委員會為展現龍潭推動地方創生的能量，春節前邀請在地大學、旅宿業者、部落客及市府相關局處，以「龍潭文學與田園生活」為主題辦理區域串聯試遊活動，帶領大家認識在地故事，希望讓龍潭持續發展具品牌識別度的觀光小旅行。

智發會指出，桃園龍潭是「台灣文學之母」鍾肇政老師的故鄉，因此以「文學」為核心的地方創生遊程也格外具有特色。整趟行程從「鍾肇政文學生活園區」出發，造訪和窯文創園區、姐夫農場、繞山花三和青創基地、後生協力組合等據點，體驗包括一日茶農龍潭茶文化導覽、農村養雞人家生活、在地生態及植物槌染、大北坑休閒農區導覽等特色農事。

協助活動設計的地方創生輔導團共同計畫主持人蔡濟民表示，遊程名稱訂為「翻開客庄聞茶香-隨鍾老漫遊筆下龍潭」，參加者有一分以明信片設計的解說手冊，每個景點搭配「魯冰花」、「濁流三部曲」、「村道之旅」等鍾肇政文學作品，團隊將其中提及地景的小說段落，透過文學脈絡串聯龍潭「三洽水」（三和里、三水里）的地方創生團隊，以呈現「茶香文化學習、客庄農家精緻體驗、作家口袋名單美食」遊程三大亮點。

受邀參與遊程的中國科大觀光與休閒事業管理系副教授羅旭壯認為，這些富有在地特色的祕密景點，讓人有「穿梭古今時空」的感受，適合不同年齡層的遊客參加。龍潭渴望會館及朝桂旅行社表示，遊程規畫完整，期待未來以不同目標族群設計體驗內容，例如退休樂齡、都市紓壓、戶外自然及文學愛好者等客群，發展結合旅宿業的特色遊程。

智發會主委吳肇銘表示，市府各局處致力協助地方推廣在地特色及產業，近年以龍潭為地方創生重點區域，不僅辦理多場實地訪視，並於龍潭市街、三洽水及銅鑼圈，邀集地方團隊辦座談會、共識會了解需求，同時帶動市府相關局處共同協助地方資源整合。

吳肇銘也提到，智發會將持續扮演媒合中央與地方資源的角色，協助地方創生團隊發揮在地特色與優勢潛力，更歡迎民眾春節期間來桃園龍潭各景點「走春」，一起體驗地方魅力。

桃園市政府智發會推地方創生亮點遊程，邀集地方團體、大學師生走進龍潭體驗文學之旅。圖／桃園市政府智發會提供
桃園市政府智發會推地方創生亮點遊程，邀集地方團體、大學師生走進龍潭體驗文學之旅。圖／桃園市政府智發會提供

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