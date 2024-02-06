快訊

陳昭姿國會選舉成「廢票」 民眾黨中評會處分出爐

手機耗電量嚴寒地區真的比較快！比室溫「提早沒電時間」數據曝

醫院評鑑結果揭曉 醫學中心打破上限北慈、雙和都入榜

東里家風圍爐發紅包提供住宿 苗栗啟動春節街友關懷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
春節期間苗栗縣政府與苑裡鎮東里家風古厝民宿合作，首次啟動街友關懷方案，提供街友過年臨時夜宿。圖／苗栗縣政府提供
春節期間苗栗縣政府與苑裡鎮東里家風古厝民宿合作，首次啟動街友關懷方案，提供街友過年臨時夜宿。圖／苗栗縣政府提供

中央氣象署預報春節期間，苗栗縣低溫可能在攝氏10度以下，縣政府與苑裡鎮東里家風古厝民宿合作，首次啟動街友關懷方案，提供街友過年臨時夜宿，除夕圍爐及發小紅包，讓街友感受溫暖。

春節是許多民眾家人團聚，苗栗縣長鍾東錦看見一些街友可能還要露宿街頭，尤其今年春節期間，氣象預報低溫可能在10度以下，指示縣府社會處啟動春節關懷街友方案，並要求警方加強街友熱區巡邏關懷。

社會處指出，東里家風（苑裡鎮苑坑里2鄰8號，電話037-853158）過年期間無條件接納街友，如果氣象署發布10度以下低溫特報時，苗栗市、頭份市、竹南鎮等地，人安基金會及6家友善旅館提供臨時夜宿禦寒。

此外，8日至14日縣府第2辦公大樓1樓服務台、人安基金會苗栗平安站，提供急用泡麵、餅乾、保暖衣物，東里家風供餐、保暖衣物；8日苗栗市新都街正德苗栗愛心廚房提供素食便當

東里家風負責人林彥伶長期關心街友、更生人，支持縣府春節關懷街友，她認為可以盡一點心力，讓無家者臨時夜宿，也歡迎除夕來圍爐，她會發小紅包，街友也能感受到過年氛圍。

社會處指出，去年12月21日至25日寒流來襲，低溫關懷提供48人次街友臨時避寒夜宿，街友也反映那幾天下雨，外面溼冷不好睡，臨時夜宿可以睡好覺，還可以洗熱水澡，有被關心溫暖的感覺。

春節期間苗栗縣政府與苑裡鎮東里家風古厝民宿合作，首次啟動街友關懷方案，提供街友過年臨時夜宿。圖／苗栗縣政府提供
春節期間苗栗縣政府與苑裡鎮東里家風古厝民宿合作，首次啟動街友關懷方案，提供街友過年臨時夜宿。圖／苗栗縣政府提供

春節 街友

延伸閱讀

出遊照過來 南市關子嶺、菁寮老街春節交通管制出爐

春節大溪景點暢遊不塞車 橋頭中庄免費4天接駁往返走春

新北五股觀音坑溪橋斷裂 春節後重建拚年底完工

因應春節將至 高雄市社福津貼5日提前發放

相關新聞

桃園燈會沒主燈挨批 市府：翻轉傳統

2024桃園燈會沒有龍年造型主燈，昨遭質疑12天花4900萬元卻沒亮點，「宛如吃便當沒主菜」；市府觀旅局回應，今年以燈光...

影／超壯觀！68萬枚1元硬幣打造金身 「錢龍」今亮相

即將迎來農曆龍年，新竹市香山區太初玄清宮今年適逢建廟25年，運用新台幣1元硬幣製作「錢龍有春」，前後歷時2個月時間打造，...

東里家風圍爐發紅包提供住宿 苗栗啟動春節街友關懷

中央氣象署預報春節期間，苗栗縣低溫可能在攝氏10度以下，縣政府與苑裡鎮東里家風古厝民宿合作，首次啟動街友關懷方案，提供街...

國道710線 大溪-新北確定亞通營運

桃園市大溪往返新北市永寧捷運站的國道客運710線，去年12月初亞通客運緊急代駛迄今2個月，市府交通局最近重新招標，確定亞...

竹市客雅溪5公園改造 2座完工啟用

新竹市客雅溪沿岸擁有5座公園，過去設施老舊、環境髒亂，市府啟動「客雅溪大公園改造計畫五部曲」，已改善西雅和台溪親子公園，...

苑裡李綜合醫院 兒童發展聯合評估中心 揭牌

苑裡李綜合醫院承接國健署補助，在苑裡中華院區成立苗栗海線首家兒童發展聯合評估中心，昨揭牌啟用，為苗南發展遲緩兒童家庭提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。