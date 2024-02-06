東里家風圍爐發紅包提供住宿 苗栗啟動春節街友關懷

中央氣象署預報春節期間，苗栗縣低溫可能在攝氏10度以下，縣政府與苑裡鎮東里家風古厝民宿合作，首次啟動街友關懷方案，提供街友過年臨時夜宿，除夕圍爐及發小紅包，讓街友感受溫暖。

春節是許多民眾家人團聚，苗栗縣長鍾東錦看見一些街友可能還要露宿街頭，尤其今年春節期間，氣象預報低溫可能在10度以下，指示縣府社會處啟動春節關懷街友方案，並要求警方加強街友熱區巡邏關懷。

社會處指出，東里家風（苑裡鎮苑坑里2鄰8號，電話037-853158）過年期間無條件接納街友，如果氣象署發布10度以下低溫特報時，苗栗市、頭份市、竹南鎮等地，人安基金會及6家友善旅館提供臨時夜宿禦寒。

此外，8日至14日縣府第2辦公大樓1樓服務台、人安基金會苗栗平安站，提供急用泡麵、餅乾、保暖衣物，東里家風供餐、保暖衣物；8日苗栗市新都街正德苗栗愛心廚房提供素食便當

東里家風負責人林彥伶長期關心街友、更生人，支持縣府春節關懷街友，她認為可以盡一點心力，讓無家者臨時夜宿，也歡迎除夕來圍爐，她會發小紅包，街友也能感受到過年氛圍。