東里家風圍爐發紅包提供住宿 苗栗啟動春節街友關懷
中央氣象署預報春節期間，苗栗縣低溫可能在攝氏10度以下，縣政府與苑裡鎮東里家風古厝民宿合作，首次啟動街友關懷方案，提供街友過年臨時夜宿，除夕圍爐及發小紅包，讓街友感受溫暖。
春節是許多民眾家人團聚，苗栗縣長鍾東錦看見一些街友可能還要露宿街頭，尤其今年春節期間，氣象預報低溫可能在10度以下，指示縣府社會處啟動春節關懷街友方案，並要求警方加強街友熱區巡邏關懷。
社會處指出，東里家風（苑裡鎮苑坑里2鄰8號，電話037-853158）過年期間無條件接納街友，如果氣象署發布10度以下低溫特報時，苗栗市、頭份市、竹南鎮等地，人安基金會及6家友善旅館提供臨時夜宿禦寒。
此外，8日至14日縣府第2辦公大樓1樓服務台、人安基金會苗栗平安站，提供急用泡麵、餅乾、保暖衣物，東里家風供餐、保暖衣物；8日苗栗市新都街正德苗栗愛心廚房提供素食便當
東里家風負責人林彥伶長期關心街友、更生人，支持縣府春節關懷街友，她認為可以盡一點心力，讓無家者臨時夜宿，也歡迎除夕來圍爐，她會發小紅包，街友也能感受到過年氛圍。
社會處指出，去年12月21日至25日寒流來襲，低溫關懷提供48人次街友臨時避寒夜宿，街友也反映那幾天下雨，外面溼冷不好睡，臨時夜宿可以睡好覺，還可以洗熱水澡，有被關心溫暖的感覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言