過年到新竹賞櫻！這裡最先綻放 竹縣府推4處賞櫻秘境

2月即將迎來櫻花季，新竹縣有多數賞櫻秘境，其中關西坪林國小的櫻花林已經綻放，過年期間將進入盛開期，有望吸引大批遊客前來賞櫻，不過新竹縣府今年還力推另外3處賞櫻秘境，都將在近期陸續綻放，邀請民眾前來新竹賞櫻野餐，在櫻花雨中吃客家米食。

不少民眾提到新竹賞櫻，首先都會想到近年熱門的尖石司馬庫斯櫻花季，不過因尖石、五峰等地雖種植許多櫻花樹，但往往交通不便，甚至如司馬庫斯需實施人車管制，因此新竹縣府今年準備4處平地的賞櫻秘境，邀請民眾前往賞花。

4處免費賞櫻景點，分別是關西坪林國小、竹東生態河濱公園、新埔日本公園、台鐵內灣線橫山車站，其中位於關西坪林國小旁的櫻花秘境已經搶先綻放，已有不少遊客前往朝聖拍照打卡。

新竹縣府交旅處表示，位在關西鎮坪林國小對面農塘湖畔的櫻花林，是近年爆紅的關西賞櫻秘境，今年從1月上旬就已陸續搶先綻放，目前花況近滿開，到過年期間都是最佳賞花期，遊客前來還能順便來趟關西小旅行，逛關西老街、走東安古橋、品嘗在地有名的仙草。

位在新埔鎮的日本公園則是因種植吉野櫻、三重櫻、河津櫻等品種，共2百多棵櫻花樹，以及青楓1百餘棵，讓遊客可以漫步公園賞花，而日本公園約有4公頃，遊客前來賞櫻後還能到公園山下的新埔老街上品嘗粄條。

若是過年後有機會到內灣老街遊玩，不妨在途中的橫山車站停留，因為此處有新竹縣難得的鐵道賞櫻景點，從橫山車站、九讚頭車站，一直到合興車站，沿線都種植山櫻花，營造出鐵道、火車和櫻花交織的美麗景緻，但也別忘了到終點站逛逛內灣老街、欣賞吊橋美景。