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高鐵桃園車站特定區建築基地開挖率放寬 政策5日生效
桃園市政府為了幫城市降溫，各都市計畫整體開發區的建築基地依面積大小訂有不同開挖率，維持一定保水功能，但都發局觀察建商即使沒限制也不會全面開挖，且建築技術規則與土地使用分區管制要點案已有相關規定，決定放寬標準，擇定高鐵桃園車站特定區為示範點，5日起，面積未達1500平方公尺的基地將不再受限，目標全市適用。
桃園原先針對建築基地訂開挖率是希望基地保留一定面積的原始土層，平時吸收鎖住水分能減緩城市熱島效應，大雨來的時候，也能發揮滯洪效果，減輕排水系統及鄰近滯洪池的負擔。不過，開挖率直接影響到地下停車場的設計，如果空間不足，只能向下深挖，除了建商成本增加，深挖時也有類似基泰大直案的鄰損風險。
都發局觀察，建商即使沒有開挖率的限制，也會因施工需要、臨路退縮等情未全面開挖，開挖率最多只接近90%，而且是建築面積相對較小的基地，因此重新審視建築技術規則已有相關保水規定，土地使用分區管制要點案也有要求法定空地植栽綠化應達2分之1，認為開挖標準可以放寬。
高鐵桃園車站特定區日前配合站前商二街廓取消設置空橋案調整開挖率限制，面積未達1500平方公尺的建築基地原本開挖率為80%，5日起將取消限制，面積1500平方公尺以上者，開挖率則從70%調高到80%，如基地情況特殊，通過桃園市都市計畫審議通過，則不受此限。
都發局長江南志表示，開挖率放寬配合去年的「景觀三法」修訂，不但不影響建築基地保水功能，還可期待建商省下深挖的成本直接反映在建案售價上。目前各整開區的開挖率因計算方式、環境位置等考量不盡相同，未來以高鐵桃園特區為範本，修訂都市計畫法桃園市施行細則，統一全市標準。
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