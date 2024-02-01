桃捷轉虧為盈 去年盈餘1.24億

桃園機場捷運通車近7年，去年7月起終於轉虧為盈，年度盈餘達1.24億元，但累計虧損仍逾37億，貸款也達8.32億，何時能清償虧損債務引發關注。桃捷公司昨回應，近2年運量穩定回升，公司債務預計可提前至2027年還完，並持續透過異業合作增加廣告收入。

桃捷統計，去年總收入為21.5億元，其中客運收入19.16億，占總收入近9成；總支出為20.26億，其中人力及電費占13.86億。

張善政昨在市政會議笑稱，機捷轉虧為盈，盈餘「可支援2個法務局預算」，去年底機捷日運量破11萬人次、往12萬人次邁進，盼春節後開學潮讓運量持續攀升。

「市府說法不切實際。」議員劉勝全表示，機捷轉虧為盈是好事，但累計虧損跟銀行借貸款項都還沒還清。議員舒翠玲也說，桃捷並未納入龐大的攤提折舊費用，未來仍須將盈餘一部分提撥至折舊攤提及保修，避免造成另一個龐大資金缺口。

桃捷董事長沈志藏回應，機捷產權仍屬中央，因此未將攤提折舊費用納入計算，不過隨著運量成長，向銀行貸款的8.32億原預計2029年還清，現可望提前至2027年，去年度已償還短貸0.41億，後續若有資金餘裕都會優先還款。

沈志藏說，雖目前預估財務可有明顯改善，但台電連年調漲用電大戶電價，每年增加桃捷近6000萬元以上支出，是不小負擔，因此會向台電爭取更優惠的折扣，並持續擴展塔柱廣告出租、停車場等業外收入。