影／客語能力高級認證合格 苗栗再添2名種子教師
客語能力高級認證去年底放榜，全國僅6人合格，苗栗縣有三義育英國小龍騰分校老師徐煥昇、苑裡山腳國小老師徐姿華合格，其中徐姿華更是全國唯一大埔腔高級認證合格者，縣長鍾東錦上午頒獎表揚，縣內首位通過客語高級認證的文華國小老師謝素華也到場分享備考技巧，鼓勵大家踴躍報考認證「共下來講客」。
鍾東錦表示，苗栗是客家大縣，客家人口約62.5％，縣府致力推動客家事務，營造客語友善環境，推動成效獲客委會肯定，蟬連五連霸佳績，未來將持續辦理「推動客語為通行語計畫」，讓「客家就係生活」深入民心，希望大家「以客家人為榮、以講客為傲」。
縣府指出，客委會前年起辦客語高級認證，每年僅6人通過，2022年苗栗謝素華通過四縣腔高級認證，去年又有徐煥昇（四縣腔）)及徐姿華（大埔腔）通過，縣內已有3人通過客語高級認證，期盼未來會有更多不同腔調的高級認證通過者，成為種子教師。
徐煥昇曾獲客委會客家貢獻獎及教育部推展本土語言傑出貢獻獎，通過四縣腔高級認證前就已取得另外3種不同腔調的中高級認證，包括海陸、大埔、饒平腔，可說各種腔調的客語都難不倒他。徐姿華是縣內通過大埔腔高級認證的第一人，曾獲客委會客家事務專業獎章及全國推動客語教學績優獎、教育部推展本土語言傑出貢獻獎，也是教育部多本客語書籍編輯委員，為保存大埔腔及推廣的重要推手。
謝素華鼓勵考生要提筆用客文寫文章，可從日記開始做起；徐煥昇建議聽、講、讀、寫面面俱到；徐姿華表示要多跟老人家聊天習慣客語，多閱讀客文文章並練習寫文章，3位種子教師合格秘訣都是「逐日多講、多寫、就著了！」。
文觀局長林彥甫指出，縣府為鼓勵縣民踴躍報考客語認證，每年都訂定「苗栗縣客語能力認證獎勵計畫」公告於文觀局網站，另外客委會已訂定公告今年客語各級級認證考試日程表及簡章，有興趣民眾可至客委會「客語能力認證網站」或以關鍵字「客語認證」搜尋。
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